На самом деле, этот период истории довольно сильно романтизируют в фильмах, поэтому наше представление о средневековых балах и приемах сильно искажено и отличается от того, что было в действительности. Если бы вы жили в это время, то уже по дороге на пир столкнулись бы с проблемами, а уже на середине празднества точно бы сбежали и не смогли бы попробовать ни одно блюдо.