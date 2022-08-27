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1 час назад

10 шокирующих фактов о том, как пировали в Средние века: видео

Стелла Шмель

Представьте, что вас пригласили на пир в средневековый замок. Многие представляют это образами из сказки: шикарные платья, бал, много угощений и постоянное веселье.

На самом деле, этот период истории довольно сильно романтизируют в фильмах, поэтому наше представление о средневековых балах и приемах сильно искажено и отличается от того, что было в действительности. Если бы вы жили в это время, то уже по дороге на пир столкнулись бы с проблемами, а уже на середине празднества точно бы сбежали и не смогли бы попробовать ни одно блюдо.

В видео расскажем вам о разных фактах: почему вы не согласитесь навести красотку перед пиром, зачем брать с собой ложки и почему поездка может стоить вам жизни.

Ранее сообщалось, как средневековые туалеты защищали жителей замков от врагов.

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