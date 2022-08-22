Почему на фото со вспышкой у кошек глаза светятся

На самом деле светиться в темноте могут глаза не только кошек, но и всех ночных хищников. Это связано с тем, что у них есть особый слой под названием «тапетум».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Тапетум у животных представляет собой некое «зеркало», которое покрывает глазное дно. Сам по себе этот слой напоминает перламутр. Состоит он из гуанина и различных пигментов, благодаря которым получается зеленый, синий либо желтый оттенок. Благодаря тапетуму в сумерках у животных улучшается острота зрения. А поскольку у них зрачки не такие, как у человека, они могут дозировать попадание света на сетчатку и не травмировать глаза.

Что произошло бы, если бы такой слой появился у человека? У него бы в дневное время очень сильно ухудшилось бы зрение, причем это нельзя бы было исправить линзами или очками.

Еще глаза в темноте могут светиться у пауков и рыб. Поэтому рыбы так хорошо видят даже в мутной воде.

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