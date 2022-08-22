Советская Золушка: из-за чего Сталин недолюбливал Янину Жеймо

Миллионы зрителей восхищались актрисовй, но за ее спиной были бесконечные проблемы, а сам Сталин считал ее недостаточно талантливой. "Рамблер" расскажет историю Янины Жеймо.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Янину Жеймо называли ее Золушкой – по самой известной роли, хотя в жизни она была похожа на Дюймовочку – ее рост был всего 148 см, она носила обувь 31-го размера и одежду 34-го размера.

Видео дня

С юности Янина грезила кино, но ее мать была категорически против. Она была циркачкой и хотела, чтобы дочь работала вместе с ней, а учеба в театральном требует времени и сил. Но Янина все равно поступила в ленинградскую Фабрику эксцентрического актера, и успевала не только учиться, но и выступать вместе с семьей.

Она дебютировала в немом кино в 16 лет, а первые главные роли получила в 25. Тогда ей казалось, что разовый успех означает смерть для артиста, но это было не так.

К моменту съемок в «Золушке» Жеймо успела сняться в 28 фильмах. Удивительно, но роль Золушки ей досталась 37 лет. Природная миниатюрность и талант брали свое.

Спустя годы появились фото с тех съемок, где актриса была запечатлена с сигаретой. Но на экране она всегда оставалась хрупкой и трогательной Золушкой. Хотя в жизни все было иначе.

Сначала актриса переживала после расставания с первым мужем Андреем Костричкиным. Сигареты и после помогали ей избавиться от стресса. Потом на ее участь выпала блокада Ленинграда. Днем она выступала с концертной бригадой в больницах, а по ночам гасила зажигательные бомбы.

В то время она уже была женой кинорежиссера Иосифа Хейфица. Вместе они растили общего сына и дочь от первого брака. Когда началась война, супруг вывез детей в эвакуацию, а сам уехал на съемки. Янина поехать не могла, так как ухаживала за больной сестрой, и осталась в блокадном кольце.

В 1942 г. Хейфиц вызвал Жеймо к себе в Ташкент. Но поезд, в котором она ехала, разбомбили. Однако женщине удалось спастись, по счастливой случайности она пересела в другой поезд и выжила. Но Хейфицу сообщили, что его жена погибла. Вскоре он нашел другую. Узнав о том, что Янина жива, он тут же приехал к ней, но она не простила его предательства.

От переживаний она впала в тяжелую депрессию, на какое-то время потеряла память, не узнавала знакомых и даже пыталась покончить с собой. Вернуть ее к жизни помогла роль Золушки.