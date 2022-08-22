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1 час назад

Что не так с картинкой: иллюзия сбила с толку пользователей TikTok

Диана Товсепова

В последнее время в соцсетях регулярно обсуждают оптические иллюзии. Пользователей привела в замешательство картинка, появившаяся в TikTok. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Что не так с картинкой: иллюзия сбила с толку пользователей TikTok
Фото: СоцсетиСоцсети

Иногда то, что мы видим на некоторых изображениях, на самом деле не то, чем кажется. Эти изображения называются оптическими иллюзиями.

На фото прекрасное блюдо. Верно? Но что не так с этим изображением? Что именно вы видите?

The Sun

Пользователи долго вглядывались в картинку и многие жаловались, что "уже сломали себе мозг".

Оказалось, что автор "блюда", итальянский студент-химик и TikToker Джованни Телезе показал, что на самом деле это не реальный десерт а обманка, которую он сделал из соды, клея и пищевого красителя. Оказалось, что на этом изображении не вкусное пирожное, а клей и пищевая сода. Вот изображение поближе.

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