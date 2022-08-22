Что не так с картинкой: иллюзия сбила с толку пользователей TikTok

В последнее время в соцсетях регулярно обсуждают оптические иллюзии. Пользователей привела в замешательство картинка, появившаяся в TikTok. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Соцсети Соцсети

Иногда то, что мы видим на некоторых изображениях, на самом деле не то, чем кажется. Эти изображения называются оптическими иллюзиями.

На фото прекрасное блюдо. Верно? Но что не так с этим изображением? Что именно вы видите?

The Sun

Пользователи долго вглядывались в картинку и многие жаловались, что "уже сломали себе мозг".

Оказалось, что автор "блюда", итальянский студент-химик и TikToker Джованни Телезе показал, что на самом деле это не реальный десерт а обманка, которую он сделал из соды, клея и пищевого красителя. Оказалось, что на этом изображении не вкусное пирожное, а клей и пищевая сода. Вот изображение поближе.