«Мне не хотелось танцевать стриптиз»

Больше всего на свете Ольга Байкова с детства любила математику и танцы. Она отучилась в НИЯУ МИФИ, чтобы остаться в нем уже в качестве преподавателя, а потом стала тренером по танцам на пилоне. По словам девушки, теперь у нее две любимые работы, которые влияют друг на друга только позитивно. Подходит ли пилон преподавателю высшей математики? Почему шест пора перестать ассоциировать со стриптизом? И зачем мужчины приходят в Pole Dance? Об этом и многом другом Ольга рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.

Фото: Мослента Мослента

«Мои родители были уверены, что я гумманитарий»

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В моей жизни есть две стороны. Днем я преподаю на кафедре высшей математики Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) «МИФИ», а по вечерам и в выходные веду занятия по Pole Dance — танцам на пилоне.

Я веду не только математические курсы, но и провожу занятия по своей узкой специализации — СВЧ и электронике.

Мне всегда нравилась математика, с первого класса. При этом нельзя сказать, что она давалась мне легко и просто. Мои родители вообще были уверены, что я гуманитарий. Но меня всегда тянуло к цифрам. Правда, с физикой дела были чуть сложнее, но тут мне помогал мой папа, доктор физико-математических наук. Школу я закончила с золотой медалью.

После окончания школы я подала документы сразу на три факультета — мехмат МГУ, физтех МФТИ и в МИФИ. Но с первыми двумя оказалось довольно сложно. В МГУ я честно не дотянула по баллам, а в МФТИ требовалось сдавать очень много экзаменов. Когда я поступала ЕГЭ еще не было. В последний вуз меня, как золотую медалистку, взяли после успешного прохождения всего одного вступительного испытания. И математика фактически стала самой моей жизнью.

«Связывать жизнь с танцами я не хотела»

Когда мне было шесть лет, родители заметили, что я сутулюсь, и для сохранения осанки отдали меня на занятия хореографией. Это были 90-е. Мы жили в одном из новых по тем временам районов столицы, и выбор кружков и секций был невелик. У родителей тогда было всего два варианта: отправить меня в художественную студию или на танцы. А осанка была важнее умения рисовать.

Обязательным человеком я была с раннего возраста, так что ходила без вопросов, хотелось мне или нет. Мне сказали: надо. И все. Не поспоришь.

Потом я втянулась и в итоге занималась танцами около десяти лет. И любовь к ним осталась со мной навсегда. Но идти в профессионалы, поступать в хореографическое училище и связывать с этим свой путь я не хотела. По здоровью не проходила. В детстве я часто болела и пропускала занятия. Даже в нашем коллективе я из-за этого никогда не солировала и не стояла на первом плане. Было ясно, что так будет и дальше. А зачем идти в профессионалы, если знаешь, что у тебя слишком мало шансов продвинуться вперед?

«Пилон был слишком связан со стриптизом»

При этом я не бросала занятия и продолжала танцевать. Но мне хотелось заниматься не классической хореографией, а чем-то, что, с одной стороны, было бы к ней довольно близко, но с другой, предлагало новую интерпретацию, новое видение.

И вот, в 2005 году я узнала о пилоне и направлении Pole Dance. Оно понравилось мне сразу, но пришла заниматься я значительно позже. Тогда танцы на пилоне еще слишком прочно были связаны с классическим стриптизом, а его мне как раз танцевать совершенно не хотелось. В итоге моя история с Pole Dance началась только в 2008 году.

Я следила за этим направлением, видела, как оно развивается, и сразу пошла в студию, где обучали трюкам на пилоне. Тогда она была чуть ли не единственная в Москве.

«Никогда не было проблем»

Сегодня Pole Dance — официальный вид спорта. И я в своей жизни, кстати, ни разу не сталкивалась с предвзятым или негативным отношением к такого рода танцам. Например, я работаю в хорошем вузе с высокообразованными и высокоинтеллектуальными людьми. Они воспринимают вещи так, как они есть. Думаю, поэтому у меня никогда не было никаких проблем или даже вопросов о моем увлечении на работе. И мне никогда не приходилось его скрывать.

Занимаюсь? Танцую? Прекрасно. Это происходит не в каких-то третьесортных ночных клубах. И хорошо. Кому-то интересно узнать об этом танцевальном направлении побольше, а кто-то вообще этим не интересуется. Но не более того.

«Мне нравится круг общения»

Я сама преподаю танцы на пилоне. Заниматься приходят в основном девушки от 25 лет, но, если честно, в среднем нашим ученицам около 30. Было, что я преподавала, когда мне было 22 года, а все ученики были где-то лет на пять меня постарше.

Среди учеников встречаются люди как младше, так и старше этого среднего возраста. У меня учились и совсем молоденькие девушки лет 17-18, и женщины в возрасте, который для танцев считается уже очень солидным. Это люди старше 45 лет. У меня есть ученица, которой сейчас 50. Она с удовольствием танцует и очень любит выполнять различные элементы. Но она и раньше была очень активным человеком, занималась как танцами, так и спортом.

Мне очень нравится круг общения, который формируется вокруг пилона. Сюда приходят нестандартные люди с очень интересным мышлением. Большинство сочетает танцы со своей основной деятельностью. Например, девушка добивается серьезного успеха в хорошо оплачиваемой профессиональной сфере, приезжает на дорогом автомобиле и идет заниматься. А обычный фитнес ей просто скучен.

«Мужчина на пилоне — это красиво»

Танцами на пилоне занимаются и мужчины. Кстати, их не так мало, как можно было подумать. И тут два варианта: либо это танцоры, ранее занимавшиеся другими направлениями, кстати, очень часто брейком, и желающие попробовать что-то новое, либо очень пластичные, гибкие изящные мужчины, больше похожие на женщин, которые хотят научиться показывать себя под музыку. Надо сказать, что это очень красиво. Когда такие мужчины танцуют, этот танец завораживает. Многие мои ученицы, просматривая видео с учениками, повторяют: «Мне бы такую пластику…»

Некоторые молодые люди после наших занятий, например, работают в цирковых шоу. Кстати, в силу ряда физиологических особенностей пилон дается мужчинам даже лучше и быстрее, чем женщинам. Танец получается чище, чем у девушек с хорошей подготовкой.

Бывает, что мамы за руку приводят на занятия своих сыновей. И мальчишки занимаются, как на турниках — подтягиваются, прыгают. Для них это нестандартный спорт и оригинальный способ выплеснуть свою энергию.

«Большой шанс травмироваться»

Если быть до конца откровенной, то некоторые ограничения для занятий на пилоне, конечно, есть. Это только реклама занятий будет без конца говорить, что у любого человека все обязательно получится.

Реальность же в том, что пилон — один из наиболее травматичных видов спорта. В связи с этим минимальное условие для начала занятий, как бы это сегодня ни звучало, — адекватный для человека и его комплекции вес. Это не значит, что все, кто занимается, должны весить 45 килограмм. Человек должен чувствовать себя уверено в своем весе, знать, что в случае какой-то внештатной ситуации он сможет удержать себя на руках и не полететь вниз головой. Цифры в данном случае — это уже несколько иной вопрос.

Также у человека, который приходит в танцы на пилоне должна быть хорошая координация. Так что я бы порекомендовала перед тем, как приходить на занятия, укрепить тело, а еще понять, сможете ли вы заниматься. Даже пробные занятия на пилоне рассчитаны на более-менее подготовленных людей. Если же у человека вообще нет физической подготовки, он может, во-первых, год или полгода только пытаться подняться на пилоне и совершить переворот, но даже если все получится, без понимания своего тела и его возможностей есть очень большой шанс травмироваться.

«Окружающие воспримут посыл танцора»

В любом виде искусства есть разные составляющие — эстетическая, сексуальная, смысловая и другие. И ты всегда смотришь, что преобладает, а также выбираешь, что будет главным для тебя, понимая, что окружающие будут считывать эти сигналы. Если мы хотим развести в разные стороны окончательно стриптиз и танцы на пилоне, наверное, не стоит, например, выходить в Парк Горького, начинать танцевать и показывать своими движениями процентов на 80 сексуальную сторону Pole Dance. Это вряд ли будет способствовать задаче, как и шпагат в трусах.

А можно показать тот же танец с эстетической стороны, продемонстрировать хореографию, красоту движений, фигуры. Я скорее склонна считать, что восприятие публики во многом зависит от того, кто танцует. Каким будет его посыл, так его и воспримут окружающие.

«Массовая культура другого не дает»

Общественное сознание и восприятие чего угодно складывается из информации, которую мы получаем из СМИ, соцсетей и вообще всех возможных источников. В основном, если человек сегодня не связан с Pole Dance, он знает только о том, что есть какой-то шест, вокруг которого танцуют в клубах и барах. К сожалению, массовая культура, поп-культура пока как-то не дает нам другого образа танца на пилоне. А в итоге люди продолжают воспринимать наше направление по старым лекалам, связывать его с тем, с чем оно уже давно не связано.

Например, когда я танцую, ни у кого не возникает ассоциаций со стриптизом. Просто я считаю, что в танце, а тем более в нашем направлении изначально заложено более, чем достаточно сексуальности. Любые специальные дополнения — перебор. Я занимаюсь именно эстетической стороной. И не слышу лишних вопросов.

«Сыну нравится, как я танцую»

Поскольку у меня две любимые работы, тайм-менеджмент мне просто необходим. Я стараюсь рассчитывать свое время на недели, а то и на месяцы веред. Справляюсь. Но знаю точно: очень важно уметь слушать себя и четко дозировать нагрузку. В противном случае можно просто перегореть.

Мне допускать подобное нельзя никак. У меня есть 12-летний сын, совсем взрослый мальчик, который нуждается в моем внимании. Ему, кстати, нравится, как я танцую. Он даже сам пытался неоднократно что-то изобразить на пилоне, но это явно не его занятие. У нас с ним очень разные данные. Но я ни в коем случае не говорю, что он не может танцевать. Он прекрасно танцует брейк, а вот у меня это никогда не получалось.

«Город для тех, кто любит танцы»

Последнее время Москва очень развивается, расширяется. Я не очень люблю центр, если не считать Парк Горького. Мне нравятся занятия танцами и там, и в Музеоне. Я люблю парки, деревья, места, где можно дышать полной грудью.