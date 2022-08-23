Названы самые приятные ощущения, не связанные с сексом

«Когда вы с другом оба смеетесь так, что не остановиться, смех стихает, и кажется, что можно отдохнуть, но один из вас начинает хихикать, и вы взрываетесь опять», «Такой сильный смех, что он переходит в тихие хрипы, ты не можешь думать и дышать, просто смеешься», — признались в сети.