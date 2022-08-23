Лаврентьев день: что нельзя делать 23 августа

В календаре народных праздников 23 августа называется Лаврентьевым днем, его также называют Лаврентий-зоречник в честь христианского святого Лаврентия Римского.

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Как говорили наши предки, к этой дате уже становится прохладнее. Ветра ознаменовали скорое наступление осени, поэтому на полях продолжался сбор урожая и подготовка к холодам.

В древности в этот день старались встречать и провожать солнце. Люди вставали рано утром и не ложились до заката. Они верили, что если подставить лицо солнечным лучам, то они помогут сохранить здоровье и молодость надолго. Девушки с утра выходили на поляны и собирали росу, а потом умывались ей.

Хорошим знаком сегодня будет встреча с полностью черным или белым котом. Если погладить первого, то он поможет справиться с трудностямИ, которые тяготят вас, второй сулит удачу в будущих начинаниях.

Что нельзя делать 23 августа

В эту дату не стоит делиться мечтами и планами с другими людьми. Если вы проболтаетесь о задуманном, то оно никогда не воплотится в жизнь. Также старайтесь избегать конфликтов и не рассказывайте никому чужие секреты, иначе это может обернуться серьезной ссорой.

Чтобы не было трудностей в финансовом плане, 23 августа нельзя лениться. Даже если вам очень хочется полежать на диване, постарайтесь собраться с духом и поработать. Также не стоит покупать и употреблять в пищу орехи. Эти действия также могут принести неудачу в деньгах.

В древности люди запрещали женщинам в этот день ходить в лес в одиночку. Дело в том, что люди верили в темные силы. Они также были уверены, что бесы могут заколдовать женщин так, что они забудут дорогу домой.

Народные приметы на 23 августа