110-килограммовый мужчина и раскрыл секрет успеха похудения на 27 кг

Весивший 110 килограммов житель США сбросил 27 килограммов за десять месяцев благодаря дисциплине и правильной программе похудения. Секреты его успеха раскрыло издание Times of India.

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41-летний уроженец Индии, музыкант и разработчик программного обеспечения Рахуль Мукерджи весил 110 килограммов. Во время пандемии COVID-19 мужчина решил вести более здоровый образ жизни и похудеть. «Во время пика пандемии мне приходилось одеваться по-деловому на виртуальные встречи по видеосвязи, и ни одни из моих брюк от костюмов мне не подходили. Поэтому я надевал рубашку, галстук, пиджак и индийскую мужскую юбку лунги», — рассказал он.

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Мукерджи подобрал программу похудения, которая подходила его образу жизни. Теперь на завтрак мужчина съедает два яйца, два тоста, сыр и кофе. Иногда он завтракает овсяными хлопьями или дробленой пшеницей. На обед мужчина съедает курицу с овощами. Иногда он завершает обед фруктами. За этот прием пищи он потребляет около 100-150 граммов белков и около 100 граммов овощей. На ужин Мукерджи предпочитает кебабы с сыром и батат. Он может выбирать между сыром, курицей, яйцами и другой белковой пищей и совмещать их с бататом, хлебом или рисом и другими овощами.

Перед тренировкой индиец съедает банан и выпивает напиток для спортсменов. После тренировки мужчина выпивает протеиновый коктейль. Во время похудения Мукерджи старался не давать себе послаблений.

Главным секретом Мукерджи считает дисциплину. «Если вы хотите добиться результатов, вам нужно не сдаваться даже в тяжелые времена. Это значит, что можно ходить в бар вместе с друзьями, но пить воду и закусывать кабачками и зеленью. Это значит, что нужно идти в спортзал в 9:30 вечера после долгого дня на работе», — отметил он.

Мужчина начинает тренировку с разогрева, после чего выполняет силовые упражнения и заканчивает растяжкой. Он тренируется по три дня, после чего два дня отдыхает. В дни без силовых тренировок мужчина концентрируется на кардионагрузках и выносливости.

Индиец подчеркнул, что начать процесс похудения никогда не поздно. Он рекомендует программу похудения, которая подойдет конкретному человеку и его образу жизни. Мукерджи советует опасаться программ, которые звучат слишком заманчиво, чтобы быть правдой. По его словам, важно иметь кого-то, кто будет направлять и поддерживать вас в тяжелые моменты.