«Рюрик был хазаром!»: как появилась такая версия

Летописная легенда о призвании варягов Рюрика с братьями на княжение в Новгород своими неясностями и противоречиями всегда порождала её разные прочтения российскими историками. Кроме того, в России почему-то считалось непатриотичным связывать происхождение своей государственности с германцами-викингами. Особенно старались выслужиться на этом поприще российские немцы (за немногими исключениями, вроде А.Л. Шлёцера, как раз первым и обосновавшего норманнскую версию происхождения варягов-Руси). Многие российские историки (корифеи, правда, к ним не относились) пытались обосновать всякие иные версии, откуда пошли Русь и первая династия русских князей. Ну, а если брать историческое окружение Руси IX века, то у какого соседнего народа была более древняя и развитая цивилизация и государственность? Если не рассматривать удалённые страны, то остаётся только Хазарский каганат, возникший в VII веке в низовьях Дона и Волги. Так складывались предпосылки для создания гипотезы хазарского происхождения Руси.

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Две Руси

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Ещё до того, как Н.М. Карамзин выпустил свой 12-томный опус «История государства Российского», в котором основывался на норманнской версии происхождения Руси и тем самым прочно закрепил её в русской историографии, профессор Дерптского университета Иоганн Филипп Густав фон Эверс в 1814 году опубликовал на немецком языке исследование «Критическая проработка истории руссов». В ней он высказал гипотезу о том, что Русь имела южное происхождение. Эверс выделил две Руси – Понтийскую и Волжскую. Обе он связал с хазарами. Не призванные в Новгород русы, по его мнению, основали эти колонии, а наоборот. Южная Русь существовала ещё раньше Северной. Рюрик, весьма вероятно, пришёл из Северной Руси, но Северная Русь имела южное происхождение.

Казаки-не русские

Кроме того, Эверс обосновал версию, согласно которой хазары стали непосредственными предками казаков. Именно потому, что славяне оказались склонными к рабству, подпав сначала под монголо-татарское иго (исходной точкой формирования рабства на Руси Эверс считал 1257 год, когда монголо-татары переписали всё население Руси для сбора дани), а потом под крепостное право, а казаки всегда были вольным народом, Эверс отстаивал неславянское происхождение казачества. Поскольку казаки жили в тех местах, где раньше был Хазарский каганат, то было естественно видеть в них потомков хазар. Получалось одновременно, что казаки и Рюриковичи имели одинаковое происхождение.

Та часть исторической концепции Эверса, где положительно говорилось о казачьей вольности, не могла получить одобрение правящих сфер Российской империи. Но известно, что император Николай I положительно оценивал идею Эверса о том, что Рюриковичи были хазарами. Таким образом, в этой части Николай I отверг этнографические изыскания о начале Руси, сделанные Карамзиным, хотя именно в его царствование завершился выход в свет труда придворного историографа. Трудно сказать, каковы были мотивы суждений императора. Возможно, поскольку за глаза его и так постоянно обвиняли в потворстве немцам, ему казалось, что он хоть этим покажет свою беспристрастность? Или же, наоборот, поскольку принадлежал к германской ветви династии Романовых, хотел убедить себя в неполноценности прежней династии Рюриковичей через её хазарское происхождение? Одним словом, это загадка.[С-BLOCK]Самое интересное, что концепция Эверса имела под собой определённую фактическую почву, вот только в своих выводах он пошёл неправомерно далеко, чем и породил недоверие к себе большинства историков. Как известно, южная Русь действительно существовала раньше северной. На неё совершенно определённо указывается в «Бертинских анналах» под 839 годом. Там правитель руссов именуется каганом, что, очевидно, и дало Эверсу основание напрямую отождествить их с хазарами. Ведь единственным известным в то время правителем с таким титулом был правитель хазар. Сейчас, правда, многие историки видят в этом указание на отдельный от Хазарского Русский каганат, но во времена Эверса именно такая мысль казалась чересчур смелой.И эта Русь действительно располагалась где-то у Чёрного моря или слегка севернее. Во всяком случае, её легко было смешать с Тмутараканью у Керченского пролива, где позднее, в XI веке, обнаруживается сильное русское княжество. Впоследствии, в конце XIX века, историк Д.И. Иловайский выдвинул предположение, что исходная Русь это именно Русь Тмутараканская.

Было три Руси