«Рюрик был хазаром!»: как появилась такая версия

Летописная легенда о призвании варягов Рюрика с братьями на княжение в Новгород своими неясностями и противоречиями всегда порождала её разные прочтения российскими историками. Кроме того, в России почему-то считалось непатриотичным связывать происхождение своей государственности с германцами-викингами. Особенно старались выслужиться на этом поприще российские немцы (за немногими исключениями, вроде А.Л. Шлёцера, как раз первым и обосновавшего норманнскую версию происхождения варягов-Руси). Многие российские историки (корифеи, правда, к ним не относились) пытались обосновать всякие иные версии, откуда пошли Русь и первая династия русских князей. Ну, а если брать историческое окружение Руси IX века, то у какого соседнего народа была более древняя и развитая цивилизация и государственность? Если не рассматривать удалённые страны, то остаётся только Хазарский каганат, возникший в VII веке в низовьях Дона и Волги. Так складывались предпосылки для создания гипотезы хазарского происхождения Руси.
Ещё до того, как Н.М. Карамзин выпустил свой 12-томный опус «История государства Российского», в котором основывался на норманнской версии происхождения Руси и тем самым прочно закрепил её в русской историографии, профессор Дерптского университета Иоганн Филипп Густав фон Эверс в 1814 году опубликовал на немецком языке исследование «Критическая проработка истории руссов». В ней он высказал гипотезу о том, что Русь имела южное происхождение. Эверс выделил две Руси – Понтийскую и Волжскую. Обе он связал с хазарами. Не призванные в Новгород русы, по его мнению, основали эти колонии, а наоборот. Южная Русь существовала ещё раньше Северной. Рюрик, весьма вероятно, пришёл из Северной Руси, но Северная Русь имела южное происхождение.
Кроме того, Эверс обосновал версию, согласно которой хазары стали непосредственными предками казаков. Именно потому, что славяне оказались склонными к рабству, подпав сначала под монголо-татарское иго (исходной точкой формирования рабства на Руси Эверс считал 1257 год, когда монголо-татары переписали всё население Руси для сбора дани), а потом под крепостное право, а казаки всегда были вольным народом, Эверс отстаивал неславянское происхождение казачества. Поскольку казаки жили в тех местах, где раньше был Хазарский каганат, то было естественно видеть в них потомков хазар. Получалось одновременно, что казаки и Рюриковичи имели одинаковое происхождение.
Та часть исторической концепции Эверса, где положительно говорилось о казачьей вольности, не могла получить одобрение правящих сфер Российской империи. Но известно, что император Николай I положительно оценивал идею Эверса о том, что Рюриковичи были хазарами. Таким образом, в этой части Николай I отверг этнографические изыскания о начале Руси, сделанные Карамзиным, хотя именно в его царствование завершился выход в свет труда придворного историографа. Трудно сказать, каковы были мотивы суждений императора. Возможно, поскольку за глаза его и так постоянно обвиняли в потворстве немцам, ему казалось, что он хоть этим покажет свою беспристрастность? Или же, наоборот, поскольку принадлежал к германской ветви династии Романовых, хотел убедить себя в неполноценности прежней династии Рюриковичей через её хазарское происхождение? Одним словом, это загадка.[С-BLOCK]Самое интересное, что концепция Эверса имела под собой определённую фактическую почву, вот только в своих выводах он пошёл неправомерно далеко, чем и породил недоверие к себе большинства историков. Как известно, южная Русь действительно существовала раньше северной. На неё совершенно определённо указывается в «Бертинских анналах» под 839 годом. Там правитель руссов именуется каганом, что, очевидно, и дало Эверсу основание напрямую отождествить их с хазарами. Ведь единственным известным в то время правителем с таким титулом был правитель хазар. Сейчас, правда, многие историки видят в этом указание на отдельный от Хазарского Русский каганат, но во времена Эверса именно такая мысль казалась чересчур смелой.И эта Русь действительно располагалась где-то у Чёрного моря или слегка севернее. Во всяком случае, её легко было смешать с Тмутараканью у Керченского пролива, где позднее, в XI веке, обнаруживается сильное русское княжество. Впоследствии, в конце XIX века, историк Д.И. Иловайский выдвинул предположение, что исходная Русь это именно Русь Тмутараканская.
Далее, современные историки отделяют от всех известных Русей того времени ещё и «остров русов», постоянно упоминаемый арабскими и персидскими авторами. С этого острова русы совершали походы на персидские города по Каспийскому морю (в 913 и 945 гг.). Историки спорят, где находился «остров русов», но, судя по направлению походов, весьма логично локализовать его в дельте Волги. Советский историк О.М. Рапов обосновал соответствующую гипотезу. Таким образом, Волжская Русь, упоминаемая Эверсом, также, по-видимому, существовала.Остаётся только сожалеть, что отечественная историография на столетие с лишним проигнорировала обнаруженные Эверсом интересные факты начальной истории Руси, просто отмахнулась от них. Хотя его вывод о хазарской этнической принадлежности первых русских князей не кажется обоснованным.