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1 час назад

Растащили по кусочкам: как украли мозг Эйнштейна и где он был целые десятилетия

Диана Товсепова

Правда ли, что мозг одного из основателей современной теоретической физики был украден после его смерти и пропал на несколько десятилетий. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Кто и как украл мозг Эйнштейна и где он был целые десятилетия
Фото: PxherePxhere

Это может звучать как сюжет научно-фантастического фильма, но мозг Альберта Эйнштейна действительно был украден вскоре после его смерти. В 19 веке мозг гениев часто сохраняли, чтобы ученые могли попытаться определить происхождение интеллекта этого человека. Например, половина мозга Чарльза Бэббиджа , изобретателя первой вычислительной машины, до сих пор выставлена в музее Хантера в лондонском Королевском колледже хирургов.

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Эйнштейн знал, что ученые могут захотеть изучить его мозг после его смерти, и прямо запретил это, зная, что такие исследования редко дают полезную информацию. Тем не менее, когда Эйнштейн скончался в Принстонской больнице ранним утром 18 апреля 1955 года, осматривавший его патологоанатом, доктор Томас Харви , решил по собственной инициативе удалить мозг для будущих исследований. Доктор Харви забрал мозг Эйнштейна домой, разделил его на 240 частей и поместил в две банки с целлоидином. Вскоре после кремации Эйнштейна его сын Ганс Альберт узнал о краже и пришел в ярость. Но доктор Харви убедил его оставить мозг себе.

Изъятие мозга самого известного в мире физика без разрешения имело профессиональные последствия для доктора Харви. Вскоре он потерял и работу в Принстонской больнице, и брак, а затем переехал на Средний Запад, где устроился на ряд работ, либо практикуя медицину, либо руководя исследовательскими лабораториями. Он хранил мозг Эйнштейна в течение следующих нескольких десятилетий — в какой-то момент хранил его в коробке из-под сидра под охладителем пива — в надежде раскрыть секреты интеллекта Эйнштейна. Судьба мозга Эйнштейна была практически неизвестна до 1978 года, когда один репортер выследил Харви в американском Уичито, штат Канзас.

Журнальная статья о Харви вызвала поток запросов на образцы мозга для изучения, и, начиная с 1985 года, ученые начали публиковать свои выводы. Многие из этих исследований утверждали, что обнаружили некоторые различия между мозгом Эйнштейна и мозгом «нормального» человека, но в них также отсутствовали репрезентативные контрольные группы, что делало их результаты подозрительными. И даже если бы эти исследования проводились более эффективно, неврология до сих пор не определила, действительно ли физические структуры мозга влияют на интеллект человека.

Сегодня то, что осталось от мозга Эйнштейна, находится в Принстонском медицинском центре Penn Medicine в Плейнсборо, штат Нью-Джерси. Его почти никому не разрешают видеть, даже исследователям. Но гораздо больше фрагментов мозга Эйнштейна, возможно, все еще можно найти по всей Америке, благодаря привычке доктора Харви раздавать его любопытным друзьям.

Истории,Альберт Эйнштейн,
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