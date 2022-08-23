Кто и как украл мозг Эйнштейна и где он был целые десятилетия

Правда ли, что мозг одного из основателей современной теоретической физики был украден после его смерти и пропал на несколько десятилетий. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Это может звучать как сюжет научно-фантастического фильма, но мозг Альберта Эйнштейна действительно был украден вскоре после его смерти. В 19 веке мозг гениев часто сохраняли, чтобы ученые могли попытаться определить происхождение интеллекта этого человека. Например, половина мозга Чарльза Бэббиджа , изобретателя первой вычислительной машины, до сих пор выставлена в музее Хантера в лондонском Королевском колледже хирургов.

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Эйнштейн знал, что ученые могут захотеть изучить его мозг после его смерти, и прямо запретил это, зная, что такие исследования редко дают полезную информацию. Тем не менее, когда Эйнштейн скончался в Принстонской больнице ранним утром 18 апреля 1955 года, осматривавший его патологоанатом, доктор Томас Харви , решил по собственной инициативе удалить мозг для будущих исследований. Доктор Харви забрал мозг Эйнштейна домой, разделил его на 240 частей и поместил в две банки с целлоидином. Вскоре после кремации Эйнштейна его сын Ганс Альберт узнал о краже и пришел в ярость. Но доктор Харви убедил его оставить мозг себе.

Изъятие мозга самого известного в мире физика без разрешения имело профессиональные последствия для доктора Харви. Вскоре он потерял и работу в Принстонской больнице, и брак, а затем переехал на Средний Запад, где устроился на ряд работ, либо практикуя медицину, либо руководя исследовательскими лабораториями. Он хранил мозг Эйнштейна в течение следующих нескольких десятилетий — в какой-то момент хранил его в коробке из-под сидра под охладителем пива — в надежде раскрыть секреты интеллекта Эйнштейна. Судьба мозга Эйнштейна была практически неизвестна до 1978 года, когда один репортер выследил Харви в американском Уичито, штат Канзас.

Журнальная статья о Харви вызвала поток запросов на образцы мозга для изучения, и, начиная с 1985 года, ученые начали публиковать свои выводы. Многие из этих исследований утверждали, что обнаружили некоторые различия между мозгом Эйнштейна и мозгом «нормального» человека, но в них также отсутствовали репрезентативные контрольные группы, что делало их результаты подозрительными. И даже если бы эти исследования проводились более эффективно, неврология до сих пор не определила, действительно ли физические структуры мозга влияют на интеллект человека.