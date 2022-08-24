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2 часа назад

Россияне вспомнили о продаже сока манго в СССР

Мослента

О продаже сока манго в Москве во времена СССР вспомнили россияне под опубликованной в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc.(признана экстремистской организацией и запрещена в России), фотографией магазина «Морозко» на улице Кедрова 70-х годов прошлого века.

Россияне вспомнили о продаже сока манго в СССР
Фото: МослентаМослента

«Хороший был магазин, а еще был "Морозко" на Парке культуры. Там были замороженные польские овощи и фрукты, а также появлялся разный сопутствующий товар. Например, концентрированный сок манго в жестяных банках», — написала одна из жительниц Москвы.

Другая подписчица рассказала, что ее родственница в те времена жила как раз напротив этого магазина. Приезжавшие к ней гости всегда заходили в «Морозко», покупали замороженные овощи, а затем вызывали такси, чтобы успеть довезти купленное до дома.

«Помню, открылся на улице Льва Толстого — ходили как в музей, никогда ничего такого не видели. А потом привыкли и покупали — очень удобно. Фасоль называли "кузнечики"», — вспомнила одна из участниц сообщества.

Ранее россияне вспомнили дефицитные товары из популярного советского магазина.

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