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56 минут назад

День Евпатия Коловрата: что нельзя делать 24 августа

Мира Маркина

24 августа православная церковь поминает архидиакона и священномученика Евпла Катанского, пострадавшего в 304 году во время Великого гонения в итальянской Катании. А в народе в эту дату вспоминали русского богатыря Евпатия Коловрата.

День Евпатия Коловрата: что нельзя делать 24 августа
Фото: UnsplashUnsplash

24 августа наши предки считали страшным днем, окутанным мистикой. Одной из главных легенд является история о белом, скачущем по кладбищам ночью, в поисках своего покойного всадника. Раньше верили, что к добру такое не приводит, а место, где появился конь, обречено стать в будущем местом крупного кровопролития. Многие даже пугали друг друга рассказами о том, как слышали непонятное пение, визги и топот в ночь на Коловрата.

С легендой, вероятно, и связаны древняя примета в этот день беречь своих коней и кормить их досыта. Единственно правильным считалось занять весь день 24 августа активной работой.

Запрет в этот день был всего один, но очень строгий – ни в коем случае не разрешалось употреблять алкоголь. Существовало поверье, что если выпить спиртного в день Евпатия Коловрата, затуманенный разум нетрезвого посетят души умерших родственников и жестоко накажут за такой проступок.

Погодные приметы

  • Безветренная погода в этот день сулила хорошую погоду в ближайшее время.
  • Новолуние на Коловрата обещало теплую и сухую осень.
  • Ярко сияющие звезды перед рассветом означали скорый приход дождей.
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