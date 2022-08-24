Пара с 42-летней разницей в возрасте рассказала о реакции общества

Американец Дэйв и филиппинка Джеки рассказали, как общество реагирует на их брак с 42-летней разницей в возрасте. Этим супруги поделились с телеканалом Seven News.

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Мужчине 69, а его жене - 27. Пара познакомилась шесть лет назад на сайте знакомств. По словам Дэйва, он написал Джеки, что ему понравился ее профиль. Через несколько свиданий они стали парой, а вскоре - мужем и женой.

Сначала супруги хотели вести блог и рассказывать о своей любви в социальных сетях, но столкнулись с критикой и осуждением пользователей. Люди начали писать паре, что это брак, заключенный из корысти, и что Джеки вышла замуж за американца, чтобы заполучить деньги и грин-карту для проживания в США.