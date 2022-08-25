Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
8 минут назад

Девушка заказала дорогой коктейль и возмутилась одним ингредиентом

Lenta.ru

Пользовательница TikTok под ником @msmabelmartinez заказала в баре коктейль за 18 долларов и возмутилась одним ингредиентом. Состав дорогого коктейля не понравился девушке и она назвала его «грабежом среди белого дня». На видео обратило внимание издание DailyDot.

Девушка заказала дорогой коктейль и возмутилась одним ингредиентом
Фото: Лента.руЛента.ру

«Официант был очень мил, и в итоге он дал нам полный стакан. Но это был грабеж среди бела дня!» — пожаловалась тиктокерша.

Ее возмутил огромный кусок льда. В опубликованном девушкой ролике можно увидеть, что большую часть в стакане с дорогим коктейлем занимает лед.

«Этот ресторан ожидал, что я заплачу 18 долларов за глыбу льда. Не круто», — сказала она.

Девушка добавила, что после жалобы официант принес ей нормальный коктейль.

За четыре дня видео собрало полтора миллиона просмотров. Некоторые пользователи не согласились с претензией девушки. По их словам, 1,5-2 унции (около 50 граммов) алкоголя являются нормой для некоторых коктейлей. Однако издание отмечает, что стакан, в котором принесли коктейль девушке, судя по всему, вмещает от восьми до десяти унций.

В апреле 2021 года пьяная девушка по имени Отэм Кэти записала ролик в TikTok, в котором похвасталась количеством выпитых коктейлей. Но в результате такое количество алкоголя привело к неприятным последствиям. На последних кадрах ее запечатлели без передних зубов.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители