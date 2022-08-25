Девушка заказала дорогой коктейль и возмутилась одним ингредиентом

Пользовательница TikTok под ником @msmabelmartinez заказала в баре коктейль за 18 долларов и возмутилась одним ингредиентом. Состав дорогого коктейля не понравился девушке и она назвала его «грабежом среди белого дня». На видео обратило внимание издание DailyDot.

Фото: Лента.ру Лента.ру

«Официант был очень мил, и в итоге он дал нам полный стакан. Но это был грабеж среди бела дня!» — пожаловалась тиктокерша.

Ее возмутил огромный кусок льда. В опубликованном девушкой ролике можно увидеть, что большую часть в стакане с дорогим коктейлем занимает лед.

«Этот ресторан ожидал, что я заплачу 18 долларов за глыбу льда. Не круто», — сказала она.

Девушка добавила, что после жалобы официант принес ей нормальный коктейль.

За четыре дня видео собрало полтора миллиона просмотров. Некоторые пользователи не согласились с претензией девушки. По их словам, 1,5-2 унции (около 50 граммов) алкоголя являются нормой для некоторых коктейлей. Однако издание отмечает, что стакан, в котором принесли коктейль девушке, судя по всему, вмещает от восьми до десяти унций.