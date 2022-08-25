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1 час назад

День Фоти Поветенного: что нельзя делать 25 августа

Мария Каткова

25 августа в народном календаре значится днем Фоти Поветенного или днем Святого Огня. Этот праздник назван в честь мучеников Аникиты и Фотия, которые погибли за христианскую веру.

День Фоти Поветенного: что нельзя делать 25 августа
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В этот день было принято убирать и подготавливать помещения для урожая, саней, скота и других хозяйственных принадлежностей, которые не будут использоваться в заморозки. Эти помещения назывались поветя, что также связано с названием праздника. Традиция упоминается во многих поговорках. Считалось, что если хозяин пренебрегает традицией убирать повети, то его ждет неудача весь следующий год.

Также в этот день продолжали заниматься заготовками на зиму. Хозяйки дома закручивали банки с вареньем. Считается, что если заняться сладкой заготовкой 25 августа, то в жизнь женщины придет счастье.

25 августа девушки гадали на своего суженого. Днем они шли на службу в храм, а перед сном клали под подушку белый платок. Тот мужчина, который приснится, будет суженым.

Что нельзя делать 25 августа

В эту дату не стоит ходить на мероприятия, где будет много людей, а также употреблять алкоголь. Это может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Запрещается передавать еду ребенку через костер или пламя свечи. Если ослушаться этого запрета, то малыш может вырасти вором и будет всегда стремиться к тому, чтобы взять чужое.

25 августа лучше не ходить на свидания, не делать предложения и не знакомиться с новыми людьми, если вы хотите завести романтические отношения. Все, что вы сегодня запланируете, будет неудачным.

Наши предки верили, что в день Фоти Поветенного нельзя подниматься на чердак, иначе можно разозлить домвого. Также не стоит смеяться и долго разговаривать в кровати перед сном — начнется бессонница.

Народные приметы на 25 августа

  • Пасмурная погода в этот день предвещает короткое бабье лето
  • Ясный день говорит о том, что в лесах будет много грибов
  • Встретился крот — будет несчастье
  • Если кошка тщательно умывается, то ждите солнечную погоду
  • Гроза предупреждает, что осень затянется надолго
  • Ранние заморозки предвещают хороший урожай в следующем году
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