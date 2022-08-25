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2 часа назад

Москвич поделился историей исчезнувших из столичного района африканцев

Мослента

Москвич, живущий в Жулебине более 20 лет, в беседе с «Мослентой» поделился историей исчезнувших из этого столичного района африканцев.

Москвич поделился историей исчезнувших африканцев
Фото: МослентаМослента

По его словам, до 2010-х годов район массово заселяли выходцы из Африки, однако потом они уехали. Причиной житель столицы считает постройку близлежащей Некрасовки и подорожания недвижимости в самом Жулебине.

Информацию об этом подтвердила и другая жительница столицы. «Какое-то время в Жулебине жило очень много темнокожих людей, у нас был целый дом, где обитали только выходцы из Африки. Случались межнациональные стычки, но сейчас у нас все спокойно», — рассказала женщина.

Ранее жители Москвы назвали главные плюсы и минусы районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное на юге столицы.

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