Москвич поделился историей исчезнувших африканцев

Москвич, живущий в Жулебине более 20 лет, в беседе с «Мослентой» поделился историей исчезнувших из этого столичного района африканцев.

Фото: Мослента Мослента

По его словам, до 2010-х годов район массово заселяли выходцы из Африки, однако потом они уехали. Причиной житель столицы считает постройку близлежащей Некрасовки и подорожания недвижимости в самом Жулебине.

Информацию об этом подтвердила и другая жительница столицы. «Какое-то время в Жулебине жило очень много темнокожих людей, у нас был целый дом, где обитали только выходцы из Африки. Случались межнациональные стычки, но сейчас у нас все спокойно», — рассказала женщина.