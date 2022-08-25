Как 13-летняя девочка одна выжила в авиакатастрофе

Истории о том, как люди выживают во время крушения самолетов, кажутся чем-то невероятным, однако это не вымысел. Более того, порой спастись удается, казалось бы, самым уязвимым пассажирам – детям. В частности, 13 лет назад мир ошарашила история девочки по имени Байя Бакари, которой удалось выжить в авиакатастрофе. Подробнее о ее судьбе – в материале “Рамблера”.
30 июня 2009 года авиалайнер Airbus A310-324 вылетел из Саны и направился в Морони. Но пассажирам рейса IY 626 не суждено было успешно прибыть в пункт назначения: из-за неблагоприятных погодных условий самолет рухнул в Индийский океан неподалеку от Коморских островов. Пилот осознавал, что падение неизбежно, и пытался совершить экстренную посадку на воду, но попытка оказалась безуспешна: авиалайнер развалился на части в воздухе.
Пока большинство пассажиров мысленно готовились к неизбежной гибели, 13-летняя Байя Бакари, летевшая вместе с мамой, крепко спала и не подозревала о происходящем. Но, оказавшись в воде, подростку удалось быстро сориентироваться – она ухватилась за что-то нетонущее. Это было настоящим спасением для нее, ведь плавать Байя не умела.
Но на этом трудности не закончились. Девочке пришлось девять часов дрейфовать посреди открытого океана – ее одиночество нарушали только акулы, но, к счастью, они не тронули ребенка. В конце концов, Байю спас проплывающий мимо рыбак: он вытащил девочку из воды и доставил на сушу. На борту самолета помимо Бакари находилось еще 152 человека, но все они погибли.
Спустя год после трагедии девочка опубликовала автобиографию “Выжившая”. Сразу после выхода книги Стивен Спилберг предложил Бакари снять экранизацию, но она ответила отказом.