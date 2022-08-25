Как 13-летняя девочка одна выжила в авиакатастрофе

Истории о том, как люди выживают во время крушения самолетов, кажутся чем-то невероятным, однако это не вымысел. Более того, порой спастись удается, казалось бы, самым уязвимым пассажирам – детям. В частности, 13 лет назад мир ошарашила история девочки по имени Байя Бакари, которой удалось выжить в авиакатастрофе. Подробнее о ее судьбе – в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

30 июня 2009 года авиалайнер Airbus A310-324 вылетел из Саны и направился в Морони. Но пассажирам рейса IY 626 не суждено было успешно прибыть в пункт назначения: из-за неблагоприятных погодных условий самолет рухнул в Индийский океан неподалеку от Коморских островов. Пилот осознавал, что падение неизбежно, и пытался совершить экстренную посадку на воду, но попытка оказалась безуспешна: авиалайнер развалился на части в воздухе.

Пока большинство пассажиров мысленно готовились к неизбежной гибели, 13-летняя Байя Бакари, летевшая вместе с мамой, крепко спала и не подозревала о происходящем. Но, оказавшись в воде, подростку удалось быстро сориентироваться – она ухватилась за что-то нетонущее. Это было настоящим спасением для нее, ведь плавать Байя не умела.

Но на этом трудности не закончились. Девочке пришлось девять часов дрейфовать посреди открытого океана – ее одиночество нарушали только акулы, но, к счастью, они не тронули ребенка. В конце концов, Байю спас проплывающий мимо рыбак: он вытащил девочку из воды и доставил на сушу. На борту самолета помимо Бакари находилось еще 152 человека, но все они погибли.

Europe1