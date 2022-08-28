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3 часа назад

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 28 августа

Мира Маркина

В воскресенье 28 августа православные верующие приступают к празднованию Успения Пресвятой Богородицы. Это один из 12 крупных православных праздников. Подробнее о приметах, связанных с этим днем, и о том, что нельзя делать 28 августа – в материале “Рамблера”.

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 28 августа
Фото: UnsplashUnsplash

Что запрещается делать в день Успения Пресвятой Богородицы

К пиру 28 августа нужно готовиться заранее, потому что в этот день запрещается использовать ножи и вилки. Всю пищу следует употреблять при помощи ложек.

Согласно поверьям, утренняя роса в этот день – слезы Богоматери, которая плакала от того, что больше не могла помогать людям на земле. Именно поэтому 28 августа нельзя ходить по траве босиком.

День неблагоприятен для стрижки волос – считается, что можно состричь свое счастье.

Ссоры и дрязги навлекут безденежье, поэтому конфликтовать с окружающими также запрещается.

Приметы

Внимательно отнеситесь к сновидениям, которые пришли к вам в ночь с 27 на 28 августа – с большой вероятностью они могут сбыться.

Если на небе появилась радуга, значит, следующее лето будет жарким. А вот если пауки наплели много паутины, это к суровой зиме. Хорошая погода 28 августа сулит богатый урожай в следующем году.

В этот день нельзя венчаться. В противном случае брак будет неудачным.

Отмечать день Успения Пресвятой Богородицы нужно в самых красивых новых нарядах. В противном случае, можно в худшую сторону изменить свою судьбу.

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