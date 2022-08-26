Какой болезнью немцы пытались заразить советских солдат

Производители оружия Третьего Рейха много экспериментировали, пытались создать атомную бомбу и реактивный самолет, гигантские пушки и мощное химическое оружие. Но самые страшные эксперименты с военными целями проводили врачи немецких концентрационных лагерей (Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Равенсбрюк). Руководил этими экспериментами и оценивал их результаты рейхсфюрер СС Гиммлер.

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Нацистские врачи заражали несчастных узников лагерей тифом, туберкулезом, гноеродными микробами и наблюдали, как сотни людей умирали. «Врачи» проверяли медикаменты, которые могли бы затем использоваться для лечения от этих болезней (кстати, многие немецкие врачи, работавшие над созданием бактериологического оружия и проводившие жуткие эксперименты в концлагерях, работали затем на армию США). Но была и другая цель – проверить, можно ли создать эффективное биологическое оружие. Подобные идеи были у немцев и во время предыдущей войны, Первой мировой. Тогда планировали, например, заразить и выпустить в Петрограде чумных крыс. В другом случае возбудителями чумы наполняли снаряды, которыми обстреливали окопы противника.

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В 1943 г. фельдмаршал В. Кейтель, шеф главного штаба германской армии, распорядился подготовить войска к бактериологической войне. Целью фашистов было устроить эпидемии, прежде всего, в тылу Красной армии. Эксперименты по получению малярийных комаров проводились в Дахау. Главная сложность была в том, чтобы выбрать вид комаров, наиболее приспособленный для транспортировки авиацией на большие расстояния и устойчивый к голоду. Чем закончились эти исследования, неизвестно. Единственным из известных результатов этой работы считается заражение малярией в Италии 55 тыс. человек перед приходом войск союзников – тогда малярийные бактерии запустили в болото, где они внедрились в комаров. Замысел, однако, провалился – американские и английские войска массово пользовались препаратами против малярии.

Но хотя эпизод в Италии считается единственным, когда вермахт применил биологическое оружие, был также и случай использования болезней на Восточном фронте, против успешно наступавших воинов Красной армии. Отступая из междуречья Припяти и Березины, немцы согнали всех больных тифом и эвакуированных, которые жили в прифронтовой полосе, в лагерь Озаричи. Туда сгоняли под страхом смерти всех советских граждан, которых смогли обнаружить.

Несколько тысяч больных сыпным тифом сконцентрировали там специально, понимая, что лагерь будет освобожден наступающими русскими солдатами. При этом люди в лагере попали в безнадежное положение – ни лекарств, ни еды. Перспективой была только смерть. Целью немцев было спровоцировать эпидемию среди советских солдат. Генерал Вейдлинг на допросе в Москве в 1951 г., отвечая на вопрос, почему он не отказался участвовать в очередном преступлении, сказал:

«В то время я был лишен человеческих чувств сострадания, и мне была совершенно безразлична судьба сотен советских граждан, согнанных в лагерь в Озаричах».

За это и другие военные преступления (зверства, убийства военнопленных и мирных граждан, разрушение домов и предприятий) Вейдлинг был осужден и умер во Владимирском централе в 1955 г.