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1 час назад

Тихон Страстной: что нельзя делать 26 августа

Мира Маркина

Православная церковь 26 августа чтит память преподобного Тихона. Ему молились об успокоении души и излечении от тревог и депрессий. В народе этот день именовали днем Тихона Страстного.

Тихон Страстной: что нельзя делать 26 августа
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В такой праздник запрещалось работать в поле, браниться, и вспоминать былые обиды. Плохими приметами также считалось подарить кому-то или самому принять в дар светлое полотенце, спать сразу на нескольких подушках и есть яйца с двумя желтками – наши предки верили, что все это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Необходимо было встречать этот день в чистом доме, разобрать старый хлам, проветрить помещения и закончить с приготовлением запасов еды на зиму. Важно было соблюдать пост и следить за тем, что употребляется в пищу.

Погодные приметы

  • Ветреная погода сегодня предвещает холодный и мокрый сентябрь.
  • Дождливое 26 августа сулит снежную зиму.
  • Утренний туман говорит о хорошем урожае грибов.
  • Пожелтевшие на березе листья говорят о приближении заморозков.
  • Очень жаркий день сегодня – предвестник морозной зимы.
Истории,ПРЕДОК,
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