Тихон Страстной: что нельзя делать 26 августа

Православная церковь 26 августа чтит память преподобного Тихона. Ему молились об успокоении души и излечении от тревог и депрессий. В народе этот день именовали днем Тихона Страстного.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

В такой праздник запрещалось работать в поле, браниться, и вспоминать былые обиды. Плохими приметами также считалось подарить кому-то или самому принять в дар светлое полотенце, спать сразу на нескольких подушках и есть яйца с двумя желтками – наши предки верили, что все это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Необходимо было встречать этот день в чистом доме, разобрать старый хлам, проветрить помещения и закончить с приготовлением запасов еды на зиму. Важно было соблюдать пост и следить за тем, что употребляется в пищу.

Погодные приметы