Названа самая популярная экранизированная книга у россиян

Научно-фантастический роман «Дюна» возглавил рейтинг самых популярных экранизированных книг, согласно ответам россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес».

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Среди самых популярных книг также были назвали бестселлер «Поезд убийц» японского автора Котаро Исаки, по которому экранизировали боевик «Быстрее пули», и серия романов «Бриджертоны» американской писательницы Джулии Куинн, на основе которых был снят одноименный сериал.