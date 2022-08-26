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59 минут назад

Названа самая популярная экранизированная книга у россиян

Lenta.ruиещё 1

Научно-фантастический роман «Дюна» возглавил рейтинг самых популярных экранизированных книг, согласно ответам россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес».

Названа самая популярная экранизированная книга у россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Среди самых популярных книг также были назвали бестселлер «Поезд убийц» японского автора Котаро Исаки, по которому экранизировали боевик «Быстрее пули», и серия романов «Бриджертоны» американской писательницы Джулии Куинн, на основе которых был снят одноименный сериал.

Четвертое место в рейтинге самых популярных экранизированных книг занял цикл произведений «Отблески Этерны» русской писательницы Веры Камши. Далее следует роман «Empire V» за авторством Виктора Пелевина. В топ-10 также попали книги «Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», «Смерть на Ниле», «Там, где раки поют», «Доводы рассудка» и «Дневник Анны Франк».

Истории,Виктор Пелевин,
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