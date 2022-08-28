Почему никто не разгадал тайну «Глаза Сахары»

Природное явление «Глаз Сахары» расположено в пустыне на территории Мавритании. Несмотря на то, что ученые давно его изучают, загадку появления этого объекта никто не смог разгадать. Существует несколько версий того, как появилось эта аномалия, которую видно из космоса. О них — в материале “Рамблера”.

Фото: NASA/JPL/NIMA NASA/JPL/NIMA

Почему глаз

Впервые изображение этой достопримечательности получили с помощь. спутниковых снимков из космоса в 1965 году. Существовал ли «Глаз Сахары» раньше и когда он появился, достоверно неизвестно. Вероятнее всего, путники и бедуины его не замечали, так как во время нахождения на поверхности земли эти кольца больше похожи на небольшие барханы.

Такое название объект получил благодаря тому, что сверху кольца похожи на зрачок человеческого глаза. Так и получилось название этого природного явления.

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Ученые утверждают, что место представляет собой гигантский кратер, где образовались несколько видов различных пород, появилась небольшая растительность. Для космонавтов «Глаз Сахары» до сих пор остается одним из главных ориентиров в пустыне, так как его очень хорошо видно. Его диаметр огромен и составляет 50 километров. Самый малый круг в середине достигает размера в три километра.

Загадка, которую никто не смог разгадать

Как и когда появился «Глаз Сахары» никто сказать не может. Ученые предполагают, что круги появлялись поочередно, и возраст каждого составляет несколько сотен миллионов лет.

Предполагалось, что «Глаз Сахары» появился в результате падения метеорита, но эту версию быстро отвергли. В таком случае там должны были появиться кольцевые впадины, которых на этом месте не нашли. Также предполагалось, что на этом месте раньше располагался вулкан, который оказался разрушен позднее. Однако эту версию также не стали рассматривать, так как на месте отсутствуют вулканические породы.