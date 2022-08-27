Почему нельзя ставить сумку на пол

Бывало ли у вас такое, что вы пришли домой или кому-то в гости и захотели побросать все вещи на пол, как вдруг кто-то говорит: "Не ставь сумку на пол - примета плохая"? У многих, скорее всего, да. Откуда взялось это поверье и что будет, если пойти ему наперекор? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: pxhere.com pxhere.com

Примета появилась еще на Руси. Тогда крестьяне вместо сумок носили тряпичные мешочки, где хранили деньги. Они всегда были подвязаны на поясе, близко к телу. Наши предки считали, что, если оставить свой мешочек на полу, можно остаться без денег и навлечь на себя трудности.

Еще одно объяснение заключается в том, что пол раньше считался границей между миром живым и мертвых. Оставленная там сумка - нарушение этих границ. Вещь могла впитать в себя темную энергию от потусторонних сил.

Согласно приметам, последствия зависят и от того, в каком помещении вы поставили сумку на пол. Например, если в роддоме, это может привести к проблемам с беременностью.