Американская журналистка собрала доказательства жизни Майкла Джексона

Американская журналистка Перл Джуниор рассказала о шокирующих фактах, которые доказывают, что американский певец Майкл Джексон на самом деле жив.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, легенда поп-музыки может быть все еще жив, а похороненный 13 лет назад человек — его замороженный двойник. При этом журналистка собрала серию доказательств, подтверждающих, что Майкл Джексон живет в настоящее время под другим именем.

Так, согласно одной из версий певец наблюдал за своими похоронами из партера, а некоторые присутствующие на церемонии заявили о том, что видели женщину со светлыми волосами, которая была очень похожа на Джексона.

Кроме того, Джуниор отметила, что все посмертные фотографии певца являются фотошопом, поэтому нельзя верить кадрам, которые были сделаны в больнице, машине скорой помощи и морге. Также не стоит забывать и любовь артиста к двойникам, поэтому нельзя исключать того, что кто-то из мертвых, имеющих абсолютное сходство с Джексоном, подменил его.