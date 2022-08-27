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1 час назад

Кинолог: собака может оставлять лужи дома из-за страха

Daily Moscow

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как правильно вести себя, если собака оставляет лужи на полу.

Кинолог: собака может оставлять лужи дома из-за страха
Фото:  Daily Moscow Daily Moscow

В беседе с «РИАМО» Голубев подчеркнул, что некоторые до сих пор считают, что собак нужно тыкать носом в лужу в качестве воспитания, но это большая ошибка. В первую очередь следует разобраться в причине такого поведения, проверить здоровье собаки, исключив болезнь, и только после этого обратиться за помощью к специалисту.

Кинолог пояснил, что крики и наказания не помогут приучить собаку к туалету, это наоборот может вылиться в боязнь ходить в туалет на улице в присутствии владельца и опорожняться дома в одиночестве.

Он также предупредил, что если лужи на полу оставляет щенок, то это абсолютная норма, ведь он еще не может контролировать работу мочевого пузыря и кишечника. Следует запустить терпением и поэтапно приучать маленького щенка к улице.

Если лужи на полу оставляет взрослая собака, то первое, что нужно сделать, так это обратиться к ветеринару. Ведь проблемы с поведением никогда не возникают сами по себе, это могут быть проблемы со здоровьем, стресс, перевозбуждение, скука, неправильный выгул.

Голубев добавил, что только терпение, правильный подход и любовь к собаке помогут хозяину справиться с трудным поведением.

Истории,Владимир Голубев,
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