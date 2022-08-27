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39 минут назад

Прах актёров из сериала «Звездный путь» хотят отправить в космос

Inc-News

Как сообщают западные таблоиды, в США готовятся отправить в космос на ракете-носителе Vulcan прах умерших актеров из сериала «Звездные войны».

Прах актёров из сериала «Звездный путь» хотят отправить в космос
Фото: Inc-NewsInc-News

Сам по себе этот аппарат будет выполнять разные функции – часть программы пройдет на Луне, часть – в глубине Солнечной системы.

Отправка праха актеров носит, скорее, рекламный характер по инициативе создателей знаменитого кинопроекта, которые решили с одной стороны увековечить память артистов, с другой стороны – еще раз напомнить о своем детище.

Уже известно, что в космосе после своей смерти побывают Нишель Николас, сыгравшая старшего офицера по связи Ухуру, а также Джеймс Дуэн и Маджел Бэррет.

Истории,Джеймс Дуэн,
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