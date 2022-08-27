Прах актёров из сериала «Звездный путь» хотят отправить в космос

Как сообщают западные таблоиды, в США готовятся отправить в космос на ракете-носителе Vulcan прах умерших актеров из сериала «Звездные войны».

Сам по себе этот аппарат будет выполнять разные функции – часть программы пройдет на Луне, часть – в глубине Солнечной системы.

Отправка праха актеров носит, скорее, рекламный характер по инициативе создателей знаменитого кинопроекта, которые решили с одной стороны увековечить память артистов, с другой стороны – еще раз напомнить о своем детище.