На видео попало радужное облако в Китае

Радужное облако обнаружили в Южном Китае и сняли на видео. На необычное природное явление обратил Telegram-канал "Лента дня".

Отмечается, что явление настолько редкое, что некоторые местные жители сначала не поверили своим глазам, а потом начали строить вокруг явления конспирологические теории о том, что облако — результат эксперимента ученых.

На самом деле это явление довольно редкое и появляется, когда в тонких облаках появляются холодные капли воды, в результате чего преломление солнечного света образует радугу.