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33 минуты назад

Спасатели раскрыли алгоритм действий при нападении собаки

Мира Маркина

Встреча с агрессивной собакой может закончиться благополучно, если соблюдать несколько простых правил. Их свод появился на сайте российского МЧС.

Спасатели раскрыли алгоритм действий при нападении собаки
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь, предупреждают авторы публикации, необходимо остановиться и громко, твердо скомандовать собаке остановиться, сесть или уйти. Также можно сказать “место” или “фу”.

“В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящих животное в растерянность”, — отмечают спасатели.

Следующим шагом нужно сымитировать поднятие с земли какого-то предмета и последующий бросок в сторону животного. Это может сработать, вызвав у собаки реакцию избегания с последующим устранением.

Если это не помогло, то стоит приготовиться к нападению собаки. Обмотать одеждой (пиджаком, плащом) руку – если животное решит вас атаковать, вы сможете защититься. Также можно отступить к укрытию, не поворачиваясь к собаке спиной. Призывать на помощь в это время тоже нужно.

Но что если встреча с агрессивной собакой закончилась укусом? На этот случай в ведомстве рекомендовали в первую очередь промыть рану, на область вокруг нее нанести йод, затем закрыть стерильной повязкой. Далее следует обратиться в травмпункт.

У собаки есть хозяин? Узнайте, привито ли животное от бешенства. Укусила вас дикая собака или домашняя, необходимо, сообщить об инциденте в полицию и санитарную службу, заявили в МЧС.

Хотите узнать больше о повадках собак? Читайте наш материал о том, почему питомцы норовят облизать лицо.

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