Спасатели раскрыли алгоритм действий при нападении собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться благополучно, если соблюдать несколько простых правил. Их свод появился на сайте российского МЧС.
В первую очередь, предупреждают авторы публикации, необходимо остановиться и громко, твердо скомандовать собаке остановиться, сесть или уйти. Также можно сказать “место” или “фу”.
“В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящих животное в растерянность”, — отмечают спасатели.
Следующим шагом нужно сымитировать поднятие с земли какого-то предмета и последующий бросок в сторону животного. Это может сработать, вызвав у собаки реакцию избегания с последующим устранением.
Если это не помогло, то стоит приготовиться к нападению собаки. Обмотать одеждой (пиджаком, плащом) руку – если животное решит вас атаковать, вы сможете защититься. Также можно отступить к укрытию, не поворачиваясь к собаке спиной. Призывать на помощь в это время тоже нужно.
Но что если встреча с агрессивной собакой закончилась укусом? На этот случай в ведомстве рекомендовали в первую очередь промыть рану, на область вокруг нее нанести йод, затем закрыть стерильной повязкой. Далее следует обратиться в травмпункт.
У собаки есть хозяин? Узнайте, привито ли животное от бешенства. Укусила вас дикая собака или домашняя, необходимо, сообщить об инциденте в полицию и санитарную службу, заявили в МЧС.
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