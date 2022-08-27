Ленин в Сибири: как изменилась «мумия» вождя во время эвакуации

В период Великой Отечественной войны тело Ленина, находившееся в Мавзолее в Москве, решено было в целях безопасности вывезти в Тюмень. Вождь вернулся в столицу лишь весной 1945 года. За это время, согласно архивным документам, забальзамированный Ильич сильно изменился.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Спецпоезд до Тюмени

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Тело Владимира Ильича Ленина было помещено в Мавзолей сразу после смерти. Там вождь находился «безвыездно» до нападения на Советский Союз гитлеровской Германии. 3 июля 1941 года, то есть буквально через несколько дней после начала войны, под грифом «совершенно секретно» в свет вышел приказ НКГБ СССР об эвакуации тела Ильича в Тюмень. Туда Ленин был переправлен на спецпоезде в сопровождении охраны и сотрудников лаборатории при Мавзолее.

Среди последних был, конечно, и руководитель упомянутой лаборатории Борис Збарский. Он, как гласят архивные материалы, «выполнил сложную задачу по транспортировке и сохранению тела В. И. Ленина в неприспособленных для этого условиях». Благодаря Збарскому, вагон, в котором «путешествовал» Ильич был оборудован всем необходимым для поддержания определенного климата. Кроме того, вагон был модифицирован таким образом, чтобы не допустить даже минимальной тряски в пути следования.

Проблемы на новом месте

Для хранения же мумии вождя в период Великой Отечественной войны из всех строений Тюмени было выбрано здание сельскохозяйственного техникума. Борис Збарский остался доволен таким выбором. Правда, как пишет Алексей Абрамов в своей книге «Правда и вымыслы о Кремлевском некрополе и Мавзолее», окна в помещении второго этажа, где был установлен саркофаг, пришлось заложить кирпичом для того, чтобы с улицы не проникали солнечные лучи, губительные для забальзамированного тела.

Впрочем, это была далеко не единственная проблема. Через несколько месяцев пребывания в Тюмени выяснилось, что тело «атаковала» черная плесень. Збарскому и его коллегам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы остановить этот процесс. Более того, пока тело вождя находилось в Тюмени, оно даже преобразилось. Так, цвет кожи, по сравнению с тем, каким он был в 1939 году, стал более естественным, а появившиеся прежде пятна на закрытых участках тела исчезли.

Живее, чем прежде

Такое сравнение состояние тела Ленина с состоянием, зафиксированным в 1939 году, неслучайно. Именно так было указано в акте экспертной комиссии, осматривавшей вождя, 29 июня – 14 июля 1942 года. Председателем комиссии являлся патологоанатом Алексей Абрикосов. Текст данного документа приведен в частности в издании «Под «крышей» Мавзолея» Владимира Солоухина. В акте упоминается о том, что кожа Ильича стала более эластичной, а суставы – более подвижными. Кроме того, была восстановлена потеря веса в 2 килограмма, которая отмечалась в 1940-1941 годах.