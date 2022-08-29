Невеста покрылась волдырями из-за свадебного платья и кольца

34-летняя Стефани Харви из шотландского города Карнусти, Великобритания, покрылась зудящей сыпью из-за аллергии на свадебное платье. Об этом сообщает Daily Record.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Обручальное кольцо также вызвало аллергическую реакцию: из-за него на пальце невесты появились волдыри. Харви страдала от аллергии и раньше, но после свадьбы решила разобраться в ее причинах.

После медицинского обследования она узнала, что у нее очень необычная аллергия, которую вызывает любое давление на кожу. Из-за этого Харви не может без мучений носить узкие джинсы, принимать душ и заниматься многими повседневными вещами.

«Такое ощущение, что по коже все время ползают жуки, — рассказывает женщина. — Принятие душа оказалось проблемой, с которой я не ожидала столкнуться, но от давления воды на кожу остаются красные пятна».