Россияне сравнили развитие советских и современных детей

«Мы во что только не играли: резиночка, салочки, казаки-разбойники, классики, вышибали, пионербол. Физически и умственно были более развиты и адаптированы к жизни в обществе», — заявила одна из пользовательниц. «Сейчас детские площадки очень благоустроены, а дети друг с другом не играют, все как-то обособлены», — привели сравнение в комментариях.