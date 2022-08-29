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2 часа назад

Россияне сравнили развитие советских и современных детей

Мослента

Фото детской площадки в СССР натолкнуло россиян на спор об умственном развитии советских и современных детей. Кадр выложили в Telegram-канал «Старая Москва».

Россияне сравнили развитие советских и современных детей
Фото: МослентаМослента

На снимке изображены дети, играющие во дворе дома на 1-й улице Строителей. Дошкольники сидят в песочнице и качаются на качелях. Неподалеку играют в настольный теннис взрослые.

Некоторые комментаторы заявили, что дворовая инфраструктура в СССР была не так сильно развита, но благодаря этому дети развивали фантазию и общались в коллективе.

«Мы во что только не играли: резиночка, салочки, казаки-разбойники, классики, вышибали, пионербол. Физически и умственно были более развиты и адаптированы к жизни в обществе», — заявила одна из пользовательниц. «Сейчас детские площадки очень благоустроены, а дети друг с другом не играют, все как-то обособлены», — привели сравнение в комментариях.

С такой позицией согласились не все.

«Сейчас в Москве гораздо больше возможностей для развития ребенка, было бы желание у родителей. У нас школе одних танцев четыре вида, всякие айкидо и баскетболы. Не надо обобщать, нормальные дети растут», — возразила участница дискуссии. Кто-то добавил, что современные школьники охотно играют в коллективе, главное — не допускать излишнего вмешательства родителей в совместный досуг.

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