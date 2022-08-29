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2 часа назад

Ореховый Спас: что запрещено делать 29 августа

Мира Маркина

29 августа христиане отмечают Третий Спас - ореховый. Именно к этому времени в лесах созревали орехи. Ореховый Спас завершает череду летних праздников – позади остались яблочный и медовый.

Ореховый Спас: что запрещено делать 29 августа
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В этот день женщинам было принято отправлять мужчин в поле с хлебом и солью, предварительно прочитав с утра молитву. В конце дня, завершив все работы, в храмах освящали хлеб и орехи, после чего устраивали праздничный ужин.

29 августа было запрещено ругаться, желать кому-то зла или мстить за что-то – все содеянное обязательно вернулось бы бумерангом. Также плохой приметой считалось даже случайно наступить на крошку хлеба, а если уж намеренно плохо обращаться с этим продуктом, серьезных проблем было не избежать.

По дому в этот день не стоило работать, вся деятельность в Ореховый Спас была организована на улице – в полях и в лесу.

Несмотря на завершение Успенского поста, вечером не стоило переедать или сильно увлекаться алкогольными напитками.

Хорошей приметой считалось 29 августа париться в бане. Желательно делать это с помощью веника из орешника – предки верили, что это поможет отогнать злые силы.

Погодные приметы

  • Теплый и ясный день сегодня предвещает раннее бабье лето в этом году.
  • Дождь и гроза сулят теплую осень.
  • Хороший урожай орехов обещает богатый хлебный урожай в следующем году.
Истории,ПРЕДОК,
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