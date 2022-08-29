Элиза Лэм: самый загадочный случай исчезновения в 21 веке

Дело Элизы Лэм и сегодня продолжает будоражить умы любителей мистики. Кажется, следователи уже нашли объяснение тому, что случилось с девушкой. Вот только некоторые обстоятельства говорят о том, что все не так просто.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Исчезновение туристки

Видео дня

Элиза Лэм родилась в 1991 году в канадском Ванкувере в семье эмигрантов из Гонконга. Элиза училась в университете и любила путешествовать. В конце января 2013 года девушка отправилась в Лос-Анджелес, где заселилась в отель Cecil, пользовавшийся дурной славой. Дело в том, что именно в этой гостинице в свое время проживали серийные убийцы Джек Унтервегер и Ричард Рамирес. Кроме того, в отеле произошло несколько самоубийств.

Элизу Лэм репутация отеля не напугала, только вот сама Лэм действительно пугала постояльцев, по каковой причине ее переселили в другой номер. А вскоре девушка перестала выходить на связь со своими родителями. Поиски туристки, которые велись с самого начала февраля, не дали результатов. Лишь 21 числа того же месяца труп Элизы был обнаружен в резервуаре, расположенном на крыше отеля. Произошло это после того, как жильцы пожаловались на странный вкус воды.

Странные видеозаписи

Как пишет Пенни Эдвардс в своей книге «Элиза Лэм. Тайна» («Elisa Lam. The Mystery», Penny Edwards), особый интерес еще до обнаружения тела Элизы Лэм вызвали кадры системы видеонаблюдения, установленной в отеле Cecil. Камеры зафиксировали неадекватные действия Лэм в лифте и коридоре. Создавалось впечатление, что девушка либо в страхе от кого-то прячется, либо, напротив, заигрывает. Однако человек, который вызвал такое поведение девушки, в кадр не попал.

Видеозапись была обнародована в середине февраля, но многие из тех, кто ее посмотрел, утверждали, что кадры были отредактированы. По этой причине некоторые предположили, что Элиза Лэм познакомилась с неким молодым мужчиной, которого полицейские и вырезали из кадра. Согласно данной версии, мужчина оказался маньяком. Он убил Лэм, а потом спрятал ее тело в резервуаре для воды. Одним из доказательств такого варианта развития событий был тот факт, что труп оказался обнаженным.

Основная версия и ее противоречия

Правда, стоит отметить, что одежда, в которой была Элиза Лэм на записях видеокамер отеля Cecil, плавала в том же резервуаре для воды. В связи с этим и другими фактами смерть Лэм была объявлена самоубийством. Так, у девушки еще до гибели было диагностировано биполярное расстройство. Мало того, как пишет Брэндон Кои в издании «Семь высокоэффективных руководителей полиции» («Seven Highly Effective Police Leaders», Brandon Kooi), в путешествии Элиза уменьшила дозу прописанных ей препаратов, что, возможно, и привело к суициду.