Элиза Лэм: самый загадочный случай исчезновения в 21 веке

Дело Элизы Лэм и сегодня продолжает будоражить умы любителей мистики. Кажется, следователи уже нашли объяснение тому, что случилось с девушкой. Вот только некоторые обстоятельства говорят о том, что все не так просто.
Элиза Лэм родилась в 1991 году в канадском Ванкувере в семье эмигрантов из Гонконга. Элиза училась в университете и любила путешествовать. В конце января 2013 года девушка отправилась в Лос-Анджелес, где заселилась в отель Cecil, пользовавшийся дурной славой. Дело в том, что именно в этой гостинице в свое время проживали серийные убийцы Джек Унтервегер и Ричард Рамирес. Кроме того, в отеле произошло несколько самоубийств.
Элизу Лэм репутация отеля не напугала, только вот сама Лэм действительно пугала постояльцев, по каковой причине ее переселили в другой номер. А вскоре девушка перестала выходить на связь со своими родителями. Поиски туристки, которые велись с самого начала февраля, не дали результатов. Лишь 21 числа того же месяца труп Элизы был обнаружен в резервуаре, расположенном на крыше отеля. Произошло это после того, как жильцы пожаловались на странный вкус воды.
Как пишет Пенни Эдвардс в своей книге «Элиза Лэм. Тайна» («Elisa Lam. The Mystery», Penny Edwards), особый интерес еще до обнаружения тела Элизы Лэм вызвали кадры системы видеонаблюдения, установленной в отеле Cecil. Камеры зафиксировали неадекватные действия Лэм в лифте и коридоре. Создавалось впечатление, что девушка либо в страхе от кого-то прячется, либо, напротив, заигрывает. Однако человек, который вызвал такое поведение девушки, в кадр не попал.
Видеозапись была обнародована в середине февраля, но многие из тех, кто ее посмотрел, утверждали, что кадры были отредактированы. По этой причине некоторые предположили, что Элиза Лэм познакомилась с неким молодым мужчиной, которого полицейские и вырезали из кадра. Согласно данной версии, мужчина оказался маньяком. Он убил Лэм, а потом спрятал ее тело в резервуаре для воды. Одним из доказательств такого варианта развития событий был тот факт, что труп оказался обнаженным.
Правда, стоит отметить, что одежда, в которой была Элиза Лэм на записях видеокамер отеля Cecil, плавала в том же резервуаре для воды. В связи с этим и другими фактами смерть Лэм была объявлена самоубийством. Так, у девушки еще до гибели было диагностировано биполярное расстройство. Мало того, как пишет Брэндон Кои в издании «Семь высокоэффективных руководителей полиции» («Seven Highly Effective Police Leaders», Brandon Kooi), в путешествии Элиза уменьшила дозу прописанных ей препаратов, что, возможно, и привело к суициду.
Однако далеко не все спешат принимать эту версию на веру. Например, журналист Виктор Бумагин сообщает, что Элиза Лэм не могла так просто проникнуть на крышу, поскольку ключи от дверей, ведущих туда, были только у сотрудников гостиницы. На резервуаре с водой не было найдено отпечатков пальцев девушки, что кажется, мягко говоря, весьма странным. Более того, по словам Бумагина, в организме девушки осталось слишком мало крови, словно ее кто-то намеренно «выкачал».