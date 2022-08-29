Влияет ли наличие брата или сестры на личность? Ответ науки

Наши братья и сестры играют важную роль в нашем взрослении, поэтому предполагается, что они влияют на нашу личность в долгосрочной перспективе. Исследователи попытались ответить на вопрос: зависит ли то, с кем именно ты растёшь — с братом или сестрой — на твой характер во взрослом возрасте.