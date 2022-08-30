Названа главная причина строительства египетских пирамид

Археологи из Франции и Египта приблизились к разгадке тайны пирамид на плато Гиза. Согласно последним исследованиям, их появление на этой территории региона связано с исчезнувшим протоком Нила, пишет ТАСС, ссылаясь на статью в журнале PNAS.

Специалисты собрали образцы породы в бывшей пойме реки Нил. Обнаруженная в них пыльца дала возможность реконструировать события, происходившие в течение последних восьми тысяч лет. Так удалось выяснить, что ранее у пирамид на плато Гиза был проток.

“Нил обмелел в конце периода истории Древнего Египта”, – отметили ученые.

До этого момента по протоку осуществлялось движение судов, по реке доставляли блоки для строительства пирамид.