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1 час назад

Вдовий день: что нельзя делать 30 августа

Мира Маркина

Православная церковь 30 августа чтит память священномученика Мирона Кизического. В народном календаре этот праздник именуется днем Мирона или Вдовьем днем.

Вдовий день: что нельзя делать 30 августа
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В этот день было принято помогать всем нуждающимся и обездоленным. Такая традиция связана с историей самого мученика. Согласно поверью, Мирон Кизический заступался за всех верующих, а сам был казнен императором Декии за отказ поклоняться языческим богам. Предки верили, что если 30 августа не протянуть руку помощи сиротам и вдовам, то можно стать жертвой такой же тяжелой судьбы.

Девушки во Вдовий день собирали обереги из веток деревьев, которые должны были хранить всех членов семьи и приносить каждому удачу.

Запрещено в этот день было смотреться на свое отражение, чтобы не лишиться красоты, ходить на кладбище и поминать умерших, ссориться с избранником или избранницей, в противном же случае можно было разрушить семейное счастье навсегда. Также не стоило сегодня заключать брак – зарегистрированный во Вдовий день, он был обречен на несчастье.

В День Мирона следовало пораньше проснуться и не залеживаться в кровати, также хорошей приметой считалось сжечь старые вещи и пошить или купить новые.

Погодные приметы

  • Если птицы уже отправились в теплые края, осень придет рано.
  • Солнце восходит багровым цветом – день будет ветреным.
  • Трава с раннего утра покрыта инеем – предвещает богатый урожай в следующем году.
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