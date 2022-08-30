Как тушат лесные пожары: способы и особенности тушения

С наступлением жары во многих регионах России возрастает опасность возникновения лесных пожаров. Почти каждый год СМИ сообщают, как горят леса Сибири, Якутии или других регионов, население эвакуируется, а спасательные службы работают на износ. О том, почему возникают лесные пожары, какие бывают типы пожаров и как специалисты тушат гектары горящего леса, читайте в материале «Рамблера».

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Лесной пожар — неконтролируемый и непредсказуемый пожар в зоне горючей растительности, начинающийся в сельской или городской местности.

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Причины возникновения лесных пожаров разделяются на естественные и антропогенные.

Естественные причины:

молния

извержение вулкана

искры от камнепадов

случайное возгорание

Наиболее распространенными антропогенными причинами лесных пожаров являются искрообразующее оборудование (бензопилы, шлифовальные машины, косилки и т. д.), воздушные линии электропередач и поджоги.

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Лесные пожары возникают, когда все необходимые элементы трифорса огня собираются вместе в восприимчивой зоне: источник воспламенения контактирует с горючим материалом, таким как растительность, которая подвергается достаточному нагреву и имеет достаточное количество кислорода из окружающего воздуха. Высокое содержание влаги обычно предотвращает воспламенение и замедляет распространение, поскольку для испарения воды из материала и нагревания материала до температуры возгорания необходимы более высокие температуры.

Густые леса обычно обеспечивают больше тени, что приводит к более низкой температуре окружающей среды и большей влажности, и поэтому они менее подвержены лесным пожарам. Менее плотный материал, такой как трава и листья, легче воспламеняется, потому что он содержит меньше воды, чем более плотный материал, такой как ветки и стволы. Растения постоянно теряют воду за счет эвапотранспирации (количество влаги, переходящее в атмосферу в виде пара), но потеря обычно уравновешивается водой, поглощаемой из почвы, влаги или дождя. Когда этот баланс не поддерживается, растения высыхают и поэтому становятся более легковоспламеняющимися, часто в результате засухи.

Классификация пожаров

В лесном хозяйстве выделяют низовые, верховые, подземные (почвенные) и подстилочные пожары.

Низовые пожары связаны с горением лишайников, мхов, травы, опавших веток. Верховые пожары сжигают высокие деревья, листья, хвою, крону. Почвенные пожары возникают в результате осушения болот.

Профилактические меры

В России применяются противопожарные профилактические меры. Для этого специалисты оценивают лесопожарную обстановку в регионе и определяют площадь и периметр зоны возможных пожаров в регионе.

Чтобы предотвратить возникновение и распространение лесных пожаров проводятся лесоводческие мероприятия, строятся противопожарные барьеры и объекты в лесу. Чтобы лес стал негоримым, его очищают от сухостоя и валежника, затем устраняют подлесок и прокладывают 2—3 минерализованных полосы. Они должны прокладываться с расстоянием 50—60 м, а надпочвенный покров между ними должен периодически выжигаться.

Тушение лесных пожаров

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Тушение лесного пожара разделяется на фазы, которые должны осуществляться последовательно.

Остановка распространения кромки пожара;

Локализация пожара;

Дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища;

Окарауливание (регулярный осмотр лесной площади, пройденной огнем, и тушение в случае возникновения новых очагов пожара). Стадии тушения лесного пожара:

Первые две стадии, остановка и локализация пожара, являются наиболее сложными и трудоемкими.

Средства и способы тушения пожара

Наиболее распространенным средством тушения пожаров является, конечно, вода. Ее применяют для тушения низовых, устойчивых и почвенных лесных пожаров. Причем вода может решать как задачи локализации, так и тушения всего очага возгорания в зависимости от вида пожара, условий распространения и механизмов тушения.

В России пожары тушат несколькими способами. Самый распространенный способ заключается в использовании ранцевых огнетушителей. С их помощью лесопожарная охрана может справиться с низовым огнем. В случае, если к месту пожара можно подъехать, спецтехника использует воду (привозную или из местных водоемов).

Для труднодоступных районов и больших площадей используется авиация. Так, в России авиапожарная служба действует с начала 30–х годов XX века. Служба работает в составе лесного ведомства и занимается оперативным обнаружением пожаров, определением границ возгораний, доставкой оборудования и пожарных команд к месту тушения, координацией действий наземных команд, а также сбросом воды и огнегасящих составов. Специалисты объясняют, что приспособленные для этого вертолеты и самолеты есть в лесоохране, у МЧС, у Министерства обороны.

Еще одна методика – встречный огонь. В этом случае навстречу существующему возгоранию выпускается встречный огонь, чтобы выжечь определенную территорию, которая становится защитной зоной против распространения пламени. Так, огонь сжигает горючие материалы основной стены огня и лесовую подстилку. Такой способ применяют при верховых пожарах или низовых пожарах средней силы.