Что такое "эпидемия Националя", и из-за чего гибли постояльцы

В середине XIX века город Вашингтон в США взбудоражила смертоносная эпидемия. По некоторым данным, порядка 400 человек заболели и больше 30 умерло. Что примечательно, болезнь сражала постояльцев отеля "Националь".

Фото: streetsofwashington.com streetsofwashington.com

Подробнее о том, что стало причиной эпидемии – в материале "Рамблера".

Странная болезнь начала проявляться у некоторых постояльцев "Националя" в январе 1857 года. У больных распухал язык, воспалялся кишечник и начиналась чудовищная диарея.

Бывало так, что у некоторых пациентов симптомы резко исчезали, а затем возвращались вновь спустя недели или месяцы. Кто-то страдал от болезни годами, но внезапно она проходила сама по себе. Не обошлось и без летальных исходов и пациентов, которые умирали в муках.

В XIX веке медицина была крайне плохо развита, а потому врачи не могли объяснить, что происходит с больными. Кто-то был убежден, что всему виной проклятие, кто-то утверждал, что постояльцев отравили. "Националь" считался крайне богатым отелем и проживали в нем весьма знатные особы. Злоумышленник, ненавидящий богачей, решил проучить их и отравлял блюда в столовой. Но учитывая то, что эпидемия длилась годами, эта теория маловероятна.