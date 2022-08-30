Австралийка покрывает узорами автомобильные задние фонари

Жительница Австралии наладила бизнес по усовершенствованию задних фонарей автомобилей — она покрывает их гравировкой ручной работы, сообщает Motor1.com.

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По информации издания, компанию Etched Out, предлагающую нанесение гравировки на автомобильную оптику и детали интерьера, жительница Австралии основала как продолжение собственного хобби. Около четырех лет назад она захотела украсить гравировкой задние фонари на собственном автомобиле, однако не нашла исполнителя, который взялся бы за такую работу.

После четырех лет практических упражнений она открыла собственный бизнес. Узоры на линзы наносятся с помощью гравировального инструмента, а потом покрываются слоем лака. На исполнение заказа уходит 2-4 недели. Помимо фонарей украсить гравировкой можно клапанную крышку, рычаг переключения передач и другие элементы автомобиля.