Как старейший амурский кузнец первую набережную проектировал

«В его мастерской создаются самые разные изделия - ограждения, уличные фонари, остановочные павильоны: от оригинальных тематических до универсальных. Среди его задумок интересные скульптуры, которые могли бы наполнить разные уголки города позитивом».

Фото: 2x2.su 2x2.su

Так мэр Благовещенска вдохновился творчеством основателя и руководителя цеха по производству художественных изделий из металла Владимира Кудрявцева. Ну как не заинтересоваться таким лестным отзывом? Корреспондент портала 2x2.su побывал в гостях у Владимира Дмитриевича.

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Дня не хватит

Первым делом, дабы «настрелять» колоритных фото, заглядываем непосредственно в цех. В плотном сумраке под высокими сводами суровые (конечно, на вид, но добрые внутри) кузнецы варят, сверлят, шлифуют не менее суровый металл. Он тут по всем углам - в разных формах и степенях готовности.

Слева от входа за решётчатым ограждением большие кучи всевозможных, по-народному, железяк. Похоже на пункт приёма чермета? А вот и нет. Это своего рода архив - образцы настоящей ковки, которой более не встретишь нигде. Но об этом ниже.

А мы идём через двор в кабинет к главному кузнецу, так сказать. За поворотом - ух ты! - целая металлическая автобусная остановка! Новёхонькая - прямо вставай и жди автобуса.

Полностью экипированная, - замечает мастер. - Стеклу на задней стенке два миллиметра до толщины пуленепробиваемого. Два года стоит - и никому не нужна. Мэр как увидел: «Почему здесь? Кто не пущает? А что бы нам ещё такого сковать?»

Кабинет мастера с одного конца напоминает средневековый замок. Камин, масса литых статуэток, которые хочется немедленно схватить, повертеть, рассмотреть. Владимир Дмитриевич отмечает, что это остатки от бывшего магазина металлоизделий. Брали-то хорошо, но производство больше нравилось, чем за прилавком стоять, а успевать всюду нельзя.

С другого конца - уходящие под потолок полки с десятками стопок, в которых сотни эскизов, проектов, фотографий, рисунков.

Бессистемность, - качает головой Владимир Дмитриевич. - Сайт хотя бы нужен, чтобы всё разместить - чтобы горожане знали, что у них под боком, а что ещё могло бы быть. Если по городу поехать, и дня не хватит показать все изготовленные нами ограждения, мосты, перила, фонари, скамьи.

Сабля из рессоры

Чем занимаются мастера: соединяют чугун, сталь, бронзу, комбинируя архитектурное художественное литьё и ковку.

Более 20 лет назад появилась эта кузнечная лаборатория. Сперва на центральных ремонтных мастерских в районе мебельной фабрики. Со временем и своя база появилась. Сейчас, кстати, расширяться планируют - перебираются на более обширную территорию.

Начинали мы вдвоём с прекрасным человеком - Александром Арефьевым, у которого руки по локоть были золотые. Царство ему небесное, два года как умер. Вот мастер! Выковал, например, саблю из рессоры 408-го «Москвича», а это чёрный металл. Отшлифовал её так, что она 20 лет уже не ржавеет - я к ней даже не притрагивался в плане ухода. Вот как обычный металл так преобразовать? - делится Владимир Кудрявцев. - Сам я на эти дела специально не учился, кузнецов в роду нет. Окончил я ветеринарный факультет в благовещенской сельхозке. Почему по специальности не пошёл? Интересы были другие - делать что-то такое, чего никто не делал. Вот тот же симбиоз ковки (сейчас гнутьё металла называется) с литьём - таким никто здесь не занимается. Мы уж 15 лет как делаем - и хорошие вещи получаются, и стоят себе.

Ну а по первости, конечно, ничего у мужиков не было, кроме желания работать. Собирали металлолом повсюду, кучу литературы читали, что-то пробовали постоянно, ездили учиться во Владивосток.

В Благовещенске ж ничего из металлоархитектуры не было! - продолжает мастер. - И мы первой такой мощной кузней настоящую ковку делали. Кипела работа! Но металл за эти годы подорожал в 50 раз, а наши расценки - лишь впятеро. Уголь очень дорогой, электроэнергия - семь рублей за киловатт. А производство это очень энергоёмкое: не раз надо нагреть металл, чтобы с ним работать.

Увы, презренный металл победил металл благородный, так сказать. Чистую ковку сейчас никто не оплатит - проще подарить. Но только для души мастер делать уже устал.

Сейчас мастера выдают за ковку китайские штампованные элементы из прессованной стружки - это ширпотреб, - возмущается кузнец-руководитель. - Мы же стали, как я говорил, комбинировать архитектурное художественное литьё и металл - например, высококачественный чугун. Он режется, сверлится, шлифуется и варится медью. Это очень пластичный металл - зря мы думаем, что это что-то грубое. Вот у этого моего камина решётка - настоящая ковка. И когда горит огонь, ощущение, что решётка выпуклая (полностью подтверждаю – проверено лично! - Прим. авт.).

Коза и прялка - на удивление китайцам

Владимир Кудрявцев вспоминает, как начинал с помощниками проектировать оформление набережной Амура - первые 300 м стартовали в районе ул. Калинина. Главный архитектор попросил мастера с художником (с Сергеем Беловым Кудрявцев плодотворно сотрудничает уже много лет) что-нибудь порисовать, даже никакой конкретики не дали. Специалисты сделали четыре варианта проекта. Один из кованых российских гербов первого варианта набережной до сих пор у Владимира Дмитриевича в кабинете рядом с камином красуется.

Конечно, всё оформление набережной красивое, но и это, честно говоря, лишь жалкое подобие того, что могло бы быть, - сокрушается мастер. - Но за это уж спасибо властям. Мы же с художником постоянно добивались неповторимости. А у нас как-то принято вечно кивать «а вот, как в Москве, как в Европе». Зачем? Вы хотите этим «как в Москве» удивить Китай - первую экономику мира? Вы выкуйте наш местный колорит - толпами пойдут смотреть! Помню, был я как-то на автомойке в городе, в частном секторе - смотрю, автобусы с китайскими туристами. Спрашиваю водителя: чего это? А смотрят, говорит, как люди живут - другой быт, другой мир. Говорит, во Владимировку делегацию возил - там местную бабушку посадили во дворе, дали прялку и козу. Вот она прядёт, потом козу доит - китайцы просто смотрят и платят по 100 юаней с каждого. Зачем им «как в Европе»?

Впрочем, и частные заказы мастерам, как правило, претендуют на эксклюзив. Чаще, конечно, эскизы из интернета приносят, но дальше дело техники. Охотнее специалисты берутся за заказы, где бумаги мало, то есть всевозможных договоров, смет, согласований. Госзаказы - это вечные конкурсы, тендеры, аукционы: кто за меньшие деньги сделает? Смотришь потом - как можно что-то путное сделать за эти деньги? Поэтому самое сложное в кузнечной работе - чётко вести проект от идеи до воплощения.

Массу эскизов у меня за эти годы просто своровали, то есть сами задумки, - отмечает мастер-кузнец. - Я даже узнавал, как защищать авторские права. А юристы сказали: бесполезно - можно хоть полностью эскиз скопировать. Но измени одну линию - и это уже авторский проект.

Теряем секреты

Некоторые элементы архитектурного литья Владимир Дмитриевич заказывает в художественной мастерской Климушева в городе Касли Челябинской области. И не только элементы там делают - целые памятники, например педагогу Белоглазову у Центра эстетического воспитания, поэту Маслову в Горпарке, Герою Советского Союза Кузнецову около ДВОКУ.

Это также многолетнее сотрудничество - практически с первых шагов мастерской Кудрявцева.

Без преувеличения, это центр литейного мастерства не только России, но и мира, - считает наш герой. - Это целые династии литейщиков, чеканщиков, формовщиков, это производство ещё знаменитый Демидов основывал. И всё это, к несчастью, постепенно отмирает - закрывались в своё время профтехучилища, распродавалось и сдавалось на лом оборудование. Рассеиваются и бесценные навыки. Секреты булатной стали, например, утеряны. С дамасской ещё пытаются работать, но это жалкие потуги.

Кузнец вспоминает, как лет десять назад брал на реставрацию ограждение с крыши здания миграционной службы на углу ул. Горького - Пионерской. В 1896 году там располагался полицейский участок, с того времени и ограждение. Так вот, металл без грамма краски и без миллиметра ржавчины! Уральские мастера говорили, что раньше каким-то составом пропитывали металл, как плёнкой, которой сносу не было.

Самая тонкая работа, которую нам приходилось делать? Мы, например, многое сковали для бывшего начальника ДВОКУ, генерал-майора Владимира Грызлова, - отмечает Кудрявцев. - Предметы мебели в дом: чугунный шкаф типа купеческого. С фамильным гербом - у них старинный дворянский род, между прочим. Кровать, помню, шикарную изготовили. Металл в интерьере, во-первых, очень красиво; во-вторых, на века; в-третьих, это хорошая, добрая энергетика, а не что-то грубое и холодное. Ещё была сабля с фамильным, опять же, девизом.