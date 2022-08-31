День Флора и Лавра: что нельзя делать 31 августа

31 августа православная церковь и верующие люди традиционно чтят память священномучеников Флора и Лавра, погибших за веру в Иллирике. Святые считаются в христианстве покровителями лошадей, оттого в народном календаре этот праздник еще называли Лошадиным.

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С этим связана основная примета дня Флора и Лавра – лошадей не загружали работой, кормили досыта, водили на пруды или озера – позволяли накупаться. Днем лошадей водили к церкви, где их окропляли святой водой, дабы оградить животное от болезней.

С 30 августа еще продолжало действовать поверье о необходимости помогать вдовам и сиротам. Протянуть руку помощи являлось хорошей приметой, а в случае отказа можно было унаследовать такую же тяжелую судьбу.

Что неудивительно, есть конину в этот день было строго запрещено. Также не советовалось отправляться 31 августа на рыбалку или охоту – это могло плохо закончиться, как верили наши предки. Женщинам не советовали выходить из дома поздним вечером – лучше заниматься готовкой или любыми другими увлечениями. Помимо этого плохой приметой было совершать покупки в день Флора и Лавра – с товаром вы могли приобрести беду.