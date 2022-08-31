Как и зачем британец переехал на необитаемый остров

История англичанина Брендона Гримшоу одна из тех, по которым снимают фильмы. Долгое время британец работал журналистом, но в один день понял, что хочет изменить жизнь и, потратив все свои накопления, он приобрел необитаемый остров Муайен на Сейшелах. И не просто приобрел, а переехал туда.

Фото: globians/Flickr globians/Flickr

Подробнее о Гримшоу и его безумной мечте – в материале "Рамблера".

По факту мужчина купил непригодный для жизни участок земли. Более 50 лет на Муайен не ступала нога человека. Более того, все поросло травой так, что по острову едва ли можно было беспрепятственно передвигаться. Но Брендона эти трудности не остановили – он нанял помощника Рене, и вместе они годами трудились над тем, чтобы на острове можно было комфортно жить.

Camera Eye/wikipedia.org

Можно сказать, что Гримшоу и его соратник посвятили Муайену жизнь. В течение 40 лет они сажали здесь деревья (в общей сложности – 16 тысяч) и прокладывали тропинки. Когда остров преобразился, друзья привлекли на него более двух тысяч птиц и животных. В их числе, гигантские черепахи, которым грозило вымирание.

Когда остров благоустроился, к нему начали стекаться туристы, и британец был только рад этому, ведь путешественники приносили ему доход. В 2007 году верный помощник Гримшоу умер от рака, после чего Брендон остался на острове один. Своей невероятной историей мужчина привлек внимание журналистов и документалистов. Однажды ему задали вопрос, чувствовал ли он когда-нибудь себя одиноким, на что британец дал бескомпромиссный ответ:

"Да, всего однажды. Я тогда снимал комнату в Лондоне".

Ходит слух, что принц Саудовской Аравии хотел выкупить остров англичанина за 50 миллионов долларов, но Гримшоу ответил отказом.

Jonathan Palfrey/Flickr