Женщина нашла настоящих родителей, когда ей было 60

Женщина по имени Джен Эдвардс родилась в Зимбабве и нашла своих настоящих родителей, когда ей было 63 года. По ее словам, до этого времени она не была готова с ними встретиться. Об этом сообщает британская газета Metro.

Фото: Gen Edwards Gen Edwards

Всю жизнь Эдвардс воспитывали приемные родители, и они не скрывали, что удочерили ее. Она хотела узнать, что случилось с ее биологической семьей, но боялась задавать вопросы. Когда ей было 20, ее приемные родители умерли, но решилась на поиски настоящей семьи она гораздо позднее.

В 50 лет у Эдвардс появилась духовная наставница, которая посоветовала ей все-таки найти настоящую семью. В 59 женщина сдала анализ ДНК и запросила свидетельство о рождении. В 63 ей удалось найти брата и сестру, выяснилось, что они живут в ЮАР.

Эдвардс удалось связаться с родственниками. Они рассказали, что их матери не стало несколько лет назад. До того, как родились биологические брат и сестра, у матери Эдвардс был роман с мужчиной, но он разбился на мотоцикле. Предположительно, он и был отцом женщины.