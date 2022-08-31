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4 часа назад

Женщина нашла настоящих родителей, когда ей было 60

Мария Каткова

Женщина по имени Джен Эдвардс родилась в Зимбабве и нашла своих настоящих родителей, когда ей было 63 года. По ее словам, до этого времени она не была готова с ними встретиться. Об этом сообщает британская газета Metro.

Женщина нашла настоящих родителей, когда ей было 60
Фото: Gen EdwardsGen Edwards

Всю жизнь Эдвардс воспитывали приемные родители, и они не скрывали, что удочерили ее. Она хотела узнать, что случилось с ее биологической семьей, но боялась задавать вопросы. Когда ей было 20, ее приемные родители умерли, но решилась на поиски настоящей семьи она гораздо позднее.

В 50 лет у Эдвардс появилась духовная наставница, которая посоветовала ей все-таки найти настоящую семью. В 59 женщина сдала анализ ДНК и запросила свидетельство о рождении. В 63 ей удалось найти брата и сестру, выяснилось, что они живут в ЮАР.

Эдвардс удалось связаться с родственниками. Они рассказали, что их матери не стало несколько лет назад. До того, как родились биологические брат и сестра, у матери Эдвардс был роман с мужчиной, но он разбился на мотоцикле. Предположительно, он и был отцом женщины.

Ранее сообщалось, что женщина забыла свое имя из-за появившейся плесени.

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