Что делать при встрече с медузой-корнеротом

Эксперт Т. Молодцова рассказала о необходимости избегания контакта с медузой-корнеротом, которая обитает в том числе в Азовском и Черном морях, а также сообщила о том, как помочь пострадавшим, пишет «РИА Новости».
Специалист добавила, что животное не представляет серьезной угрозы для людей, не является смертельно опасным, однако плавать среди таких обитателей моря и трогать их нежелательно, поскольку это может привести к жжению, дерматиту и возникновению язв.
Наиболее остро на контакт с подобными морскими обитателями реагируют дети, но тяжелых последствий удастся избежать при отсутствии предрасположенности к аллергии.
Если контакт все же состоялся, необходимо тщательно промыть место ожога морской водой, но не растирать его при этом. Если на коже остались следы тканей животного, следует убрать их при помощи, к примеру, пластиковой карты и вновь промыть, а после обратиться за медицинской помощью.