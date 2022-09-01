Что делать при встрече с медузой-корнеротом

Эксперт Т. Молодцова рассказала о необходимости избегания контакта с медузой-корнеротом, которая обитает в том числе в Азовском и Черном морях, а также сообщила о том, как помочь пострадавшим, пишет «РИА Новости».

Фото: Gismeteo Gismeteo

Специалист добавила, что животное не представляет серьезной угрозы для людей, не является смертельно опасным, однако плавать среди таких обитателей моря и трогать их нежелательно, поскольку это может привести к жжению, дерматиту и возникновению язв.

Наиболее остро на контакт с подобными морскими обитателями реагируют дети, но тяжелых последствий удастся избежать при отсутствии предрасположенности к аллергии.