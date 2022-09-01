Когда и как появился День Знаний

Почему День знаний именно 1 сентября? Мы задались этим вопросом и решили разобраться в истории праздника. Спойлер: до прошлого столетия этого праздника не существовало вовсе. Рассказываем подробнее.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Как появился День знаний в России

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Единое начало учебного года — 1 сентября — было введено только в 1930 годах. До этого занятия у детей разных сословий могли начинаться в разное время: в сельских школах учебный год мог длиться всего шесть месяцев с декабря по май, в гимназиях начинали учиться с августа, а в коммерческих училищах — с середины сентября или октября.

14 августа 1930 года вышло постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении». В нем говорилось о том, чтобы все дети от восьми до десяти лет «были приняты в школу осенью». Вместе с этим была установлена и единая дата начала занятий.

Почему именно 1 сентября? С 312 года Новый год праздновали именно 1 сентября. Считалось, что в этот день в 5509 году до н. э. был сотворен мир. Хотя споры об этом ведутся до сих пор. Потом Петр Великий перенес дату празднования Нового года на 1 января. Тем не менее значимость даты 1 сентября осталась. Возможно, когда советские чиновники решили регламентировать начало учебного года, все эти факторы сложились и была выбрана дата 1 сентября.

Однако для того, чтобы День знаний появился в календаре дат и событий, регламентирующем государственные и иные праздники, потребовалось еще почти пять десятилетий. Свой нынешний статус День знаний получил в 1980 году. В середине июля вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, узаконивший дату школьного праздника и его атрибутику. День знаний у советских детей начинался с торжественных линеек, классных часов. Но официально праздник утвердился в 1984 году, после внесения изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях.

Когда начинается учебный год в разных странах

После распада Советского Союза в таких странах, как Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Армения, Латвия, День знаний так и остался официальным государственным праздником. 1 сентября учебный год традиционно начинается в Бельгии, Ирландии, Польше и Словении. В других европейских странах, например Австрии, учебный год также стартует в сентябре, но даты варьируются — обычно это первый понедельник сентября. 1 сентября идут в школу и в Израиле, хотя в 2012 году начало учебного года было временно перенесено на последние числа августа.

В США даты начала и конца обучения каждый штат устанавливает сам. Чаще всего это первый понедельник сентября. В Канаде в школу идут после Дня труда, который отмечают в первый понедельник сентября. На следующий день дети идут в школу, где всех собирают в спортивном зале и разводят по классам. Позднее начинается обучение в школах Турции — 15 сентября, что связано с жарким климатом.

Новый учебный год в Австралии стартует и вовсе в конце января или начале февраля. И первые дни школу посещают только первоклассники и перешедшие из других школ дети, которым проводят экскурсию по новому зданию. В Новой Зеландии также занятия в школах начинаются 27 января.