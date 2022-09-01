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1 час назад

Что нельзя делать 1 сентября

Мира Маркина

1 сентября в народном календаре обозначен как день Феклы Свекольницы: именно с этого момента наши предки начинали сбор урожая свеклы. О том, что категорически нельзя делать в эту дату, а также о приметах, связанных с этим днем, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 1 сентября
Фото: pxhere.compxhere.com

Что нельзя делать 1 сентября

  • Во-первых, ни в коем случае не стоит сплетничать, обсуждать людей и распускать слухи, это может обернуться неприятностями и безденежьем.
  • Жаловаться на неурядицы в жизни в этот день тоже нельзя: привлечете еще больший негатив.
  • Откажитесь от починки одежды в день Феклы Свекольницы, поскольку это сулит потери и нарушит все планы.
  • Белую одежду стоит отложить на другой день: вещи этого цвета, надетые 1 сентября, могут привлечь неприятности.
  • Будьте осторожны острыми предметами: велика вероятность пораниться.

Что надо делать 1 сентября

  • Навести в доме порядок: тогда, согласно, поверьям, не будет недостатка в деньгах до конца года.
  • В этот день хорошо планировать дела на будущее: наши предки верили, что все задуманное обязательно исполнится в лучшем виде.
  • Хорошее настроение и доброжелательность должны стать в этот день вашими союзниками, тогда дела в ближайшее время будут идти как по маслу.

Народные приметы 1 сентября

  • Какая погода за окном в день Феклы Свекольницы, такой будет и вся осень.
  • Если 1 сентября нет дождя, зима будет поздней.
  • Ветер с юга предвещает хороший урожай овса.
  • Желтеющие с верхушки листья березы сулят раннюю и теплую весну.
  • Раскаты грома — к снежной зиме и теплой осени.
Истории,ПРЕДОК,
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