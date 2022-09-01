Что нельзя делать 1 сентября

1 сентября в народном календаре обозначен как день Феклы Свекольницы: именно с этого момента наши предки начинали сбор урожая свеклы. О том, что категорически нельзя делать в эту дату, а также о приметах, связанных с этим днем, читайте в материале «Рамблера».