1 сентября в народном календаре обозначен как день Феклы Свекольницы: именно с этого момента наши предки начинали сбор урожая свеклы. О том, что категорически нельзя делать в эту дату, а также о приметах, связанных с этим днем, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 1 сентября
- Во-первых, ни в коем случае не стоит сплетничать, обсуждать людей и распускать слухи, это может обернуться неприятностями и безденежьем.
- Жаловаться на неурядицы в жизни в этот день тоже нельзя: привлечете еще больший негатив.
- Откажитесь от починки одежды в день Феклы Свекольницы, поскольку это сулит потери и нарушит все планы.
- Белую одежду стоит отложить на другой день: вещи этого цвета, надетые 1 сентября, могут привлечь неприятности.
- Будьте осторожны острыми предметами: велика вероятность пораниться.
Что надо делать 1 сентября
- Навести в доме порядок: тогда, согласно, поверьям, не будет недостатка в деньгах до конца года.
- В этот день хорошо планировать дела на будущее: наши предки верили, что все задуманное обязательно исполнится в лучшем виде.
- Хорошее настроение и доброжелательность должны стать в этот день вашими союзниками, тогда дела в ближайшее время будут идти как по маслу.
Народные приметы 1 сентября
- Какая погода за окном в день Феклы Свекольницы, такой будет и вся осень.
- Если 1 сентября нет дождя, зима будет поздней.
- Ветер с юга предвещает хороший урожай овса.
- Желтеющие с верхушки листья березы сулят раннюю и теплую весну.
- Раскаты грома — к снежной зиме и теплой осени.