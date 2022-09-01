Тест, который поможет узнать, сколько лет вашему мозгу

Немногие догадываются об этом, но на самом деле у человека существует три возраста. Первый – это тот, который указан в паспорте, второй – состояние тела, а третий – состояние мозга.

Фото: unsplash unsplash

Бывает, что люди тщательно следят за состоянием своего тела: посещают спортзал, делают зарядку и уходовые процедуры. Но при этом совсем не заботятся о мозге, которому также требуются нагрузки для успешной долголетней работы. Один из способов узнать возраст своего мозга – пройти когнитивный тест. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Bev Doolittle

На картинке изображено несколько лиц. Засеките 20 секунд и попробуйте найти их все. Чем больше лиц удастся найти, тем лучше.

Если вы нашли только два лица, вашему мозгу больше 50 лет. Обратите внимание на его состояние и не затягивайте с походом к врачу.

Обнаружили четыре лица? Скорее всего вашему мозгу от 40 до 49 лет. Если вы младше этого возраста в реальной жизни, следует также чаще тренировать свои когнитивные способности и заботиться не только о "прокачке" тела, но и о "прокачке" мозга.

Найденные шесть лиц говорят о том, что вашему мозгу от 30 до 39 лет.

Нашли восемь лиц? Отличный результат: возраст вашего мозга –от 24 до 29 лет.

Если вы нашли 12 или больше лиц, поздравляем – это лучший результат. Именно столько лиц спрятано на картинке. Возраст вашего мозга – до 23 лет.

Ответы приведены ниже: