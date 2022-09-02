Самойлов день: что нельзя делать 2 сентября

Ежегодно в народном календаре 2 сентября отмечается Самойлов день. Праздник назван в честь библейского пророка Самуила. В этот день на Руси чествовали мужчин и благодарили их за то, что они выполняют тяжелый труд. Женщины должны были во всем угождать своим супругам.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

В Самойлов день было принято загадывать желания. Люди верили, что нужно определиться с тем, что вы действительно хотите и думать об этом весь день. Перед сном нужно загадать желание, и тогда оно обязательно сбудется. Для привлечения богатства женщины в этот день расчесывали волосы гребнем из дерева. Считалось, что этот ритуал озолотит семью.

В эту дату также было принято накрывать на стол. В гости звали родных и друзей и собирали блюда так, чтобы стол ломился от лакомств. Наиболее популярными блюдами для празднества в этот день были борщ и картошка с грибами.

Что нельзя делать 2 сентября

Вместе и с традициями этого дня существовали и запреты, которые тоже старались соблюдать. Так 2 сентября нужно провести радостно, запрещалось плакать, в ином случае можно было навлечь слезы на всех членов семьи.

Запрещалось в этот день заводить домой животных. Наши предки верили, что вместе с новым зверем в доме может случиться несчастье.

2 сентября не стоит играть в азартные игры, иначе можно остаться нищим. Также нельзя сегодня стричь ногти на ногах — это тоже может стать причиной безденежья. В руки не стоит брать монеты и пересчитывать их, так как это действие тоже сулило отсутствие денег.