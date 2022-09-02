Россиянка рассказала о местах для игр детей из «приличных» семей в СССР

О местах для игр детей из «приличных» семей в СССР рассказала «Мосленте» жительница дома на Солянке в Москве Маша Крупнова.
«Наш большой двор всегда назывался проездом, а дворами называли только эти внутренние дворики. В общем, эта эстрада не была задействована в моем детстве… Турник тут был, и больше ничего. Но дети из приличных семей во дворе не играли. Они тусили все в проезде: классики, резиночки, казаки-разбойники в подвале и прочее», — сказала россиянка.
Крупнова сослалась на рассказы своей матери, родившейся в 1928 году, о том, что она с друзьями играли в проезде. «А во дворах играли дети дворников и прочие пролетарии. В моем детстве тоже так было, в эти дворики мы даже не ходили», — отметила она.
Ранее в сети обсудили популярную для игр недетскую площадку времен СССР. Поводом для этого стала фотография ребенка на стройке.