Россиянка рассказала о местах для игр детей из «приличных» семей в СССР

«Наш большой двор всегда назывался проездом, а дворами называли только эти внутренние дворики. В общем, эта эстрада не была задействована в моем детстве… Турник тут был, и больше ничего. Но дети из приличных семей во дворе не играли. Они тусили все в проезде: классики, резиночки, казаки-разбойники в подвале и прочее», — сказала россиянка.