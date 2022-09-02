Последний приговор по смертной казни в России был исполнен 2 августа 1996 года. Он произошел в Бутырской тюрьме, а преступником был 36-летний Сергей Головкин. По данным следствия, серийный маньяк орудовал с 1986 до 1992 года. Его жертвами стали 11 подростков. О том, что известно о маньяке и как происходил приговор — в материале “Рамблера”.

Что известно о Сергее Головкине

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Сергей Головкин родился в 1959 году, получил высшее образование в Тимирязевской сельскохозяйственной академии и работал зоотехником на ипподроме. Его часто сравнивают с Чикатило, так как никто из его близких людей не мог предположить, на какие чудовищные вещи способен этот человек. Головкину давали положительные характеристики на местах учебы и работы, поэтому поймали его не сразу.

Свое первое преступление он совершил в 1984 году. Он подкараулил подростка около пионерского лагеря, из которого тот сбежал. Преступник повесил его на дереве, а потом снял, решив, что мальчик скончался. Однако он выжил и позднее опознал Головкина в 1993 году.

Жертвами Головкина были преимущественно мальчики-подростки. Специалисты, обследовавшие его, предположили, что началом для его садистских фантазий послужило избиение. Во время учебы в Тимирязевской академии его избили хулиганы, и мужчина жил мыслями о том, что хочет им отомстить. В результате у него сформировался образ обидчика: мальчик-подросток, худой, темноволосый и общительный. Именно таких он выбирал в качестве жертвы.

Архивные материалы МВД

“Фишер”

Во время одного из следственных допросов знакомый мальчика, ставшего жертвой маньяка, заявил, что видел мужчину, который представился ему Фишером. Также он утверждал, что у него на руке была татуировка: кинжал, обвитый змеей и надпись Фишер. В итоге милиция пошла по ложному следу — позднее выяснилось, что это все оказалось фантазией свидетеля.

Однако прозвище Фишер закрепилось за Головкиным. Его часто употребляли в СМИ и имя стало резонансным. На время преступник прекратил убийства, чтобы не быть пойманным. Позднее он сам начал представляться Фишером своим жертвам.

Как ловили Фишера

Так как убийства происходили в Одинцовском и Дмитровском районе, полиция была уверена, что преступник — житель Подмосковья. В ходе следствия милиция несколько раз посещала место работы Головкина, но его прописка в Москве отводила подозрения.

Когда милиция обнаружила тела трех последних жертв Головкина, следствие переместилось в школу, где те учились. Одноклассник погибших рассказал, что они собирались совершить ограбление с мужчиной, и указал на преступника. В итоге за ним организовали слежку. По одной из версий, Головкин сознался сам после ареста. По другой, к нему в камеру подсадили другого преступника, которому он дал признательные показания. На следующий день милиция приехала в его гараж, где он держал и насиловал, а затем убивал жертв, и нашли улики.

Сам он сознался в 11 убийствах, но следователи предполагают, что он причастен еще к 40. Однако доказать его вину в этих преступлениях так и не смогли.

Смертная казнь

С Головкиным работали специалисты, которые проверяли его на вменяемость. В итоге его признали здоровым, но отметили, что у него наблюдаются признаки шизофрении. Суд проходил в закрытом режиме, но известно лишь то, что адвокат подсудимого старался выстроить защиту на положительных характеристиках Головкина, но это ему не помогло.